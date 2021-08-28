В Барнауле неизвестный ходит по подъездам и срезает провода

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на то, что неизвестный мужчина срезает провода и камеры видеонаблюдения в подъездах. В одном из домов он обрезал кусок провода, но камера зафиксировала правонарушение.

На опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул" записи видно, как молодой человек заходит в подъезд, некоторое время озирается по сторонам, чтобы убедиться, что за ним никто не смотрит, а потом подходит к стене и начинает срезать кабель.

В это время по лестнице спускался мужчина, который увидел происходящее, но не помешал молодому человеку закончить начатое.

Пока неизвестно, в скольких ещё домах побывал злоумышленник.