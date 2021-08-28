В Бийске подростки выпивали с мужчиной в парке и забили его до смерти

Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы подростков, обвиняемых в убийстве жителя Бийска. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, ночью 20 августа 2021 года в одном из парков города Бийска 13-летний и 15-летний подростки распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетние избили взрослого человека. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

15-летнего подростка по ходатайству следователя заключили под стражу, а 13-летнего отправили на стационарное лечение в психиатрическое отделение.

Расследование уголовного дела продолжается.