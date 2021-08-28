Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в Москве

Массовая драка мигрантов произошла в Москве. После конфликта в полицию доставили около 50 человек, сообщает ТАСС.

"27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошёл конфликт, переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек", – рассказали агентству в правоохранительных органах.

На 15 человек составили административные протоколы, а с остальными провели профилактическую беседу.

Мэр Москвы Серегей Собянин отметил, что из-за участившихся конфликтов с участием мигрантов особо буйных приезжих будут депортировать на родину.