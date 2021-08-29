Пенсионерку зажало в дверях торгового центра в Бийске

Автоматические двери торгового центра "Ривьера" в Бийске травмировали пенсионерку, сообщают очевидцы на странице "Бийск – мой город" в Instagram.

"Сегодня в ТЦ "Ривьера" пенсионерку зажало дверьми. Женщина упала. На помощь пришла сотрудница отдела Adidas Екатерина, которая вызвала скорую, – говорится в тексте поста. – И пока бригада медиков добиралась до места, девушка находилась рядом с пострадавшей".

О состоянии пострадавшей ничего неизвестно. На кадрах заметно, что рядом стоят костыли, на которых, видимо, передвигалась пожилая посетительница ТЦ.

Одна из бийчанок в комментариях сообщила, что с ней произошёл аналогичный случай, но она отделалась только синяком.