Вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края погиб при сплаве

Очередной сплав 32-летнего профессионального каякера Кирилла Косогорова стал для него последним – спортсмен утонул. Об этом сообщает группа "Водный туризм: споры, байки, фильмы, фото" в социальной сети "ВКонтакте".

"Не стало организатора многих сибирских соревнований и просто хорошего парня, – говорится в тексте поста. – Утонул Кирилл Косогоров на нижнем ущелье Башкауса. Остальная часть группы в Улагане".

Кирилл Косогоров был вице-президентом Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края. Занимался каякингом больше 10 лет.

На его счету экспедиции в нескольких регионах России, Грузии, Испании, Китае, Мексике, Непале, Норвегии, Португалии, США, Уганде и Финляндии.

Чемпион Алтайского края по гребному слалому, победитель и призёр целого ряда российских и международных соревнований.