Водитель "Жигулей" погиб в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

Смертельное ДТП случилось утром 29 августа на Чуйском тракте в 800 метрах от села Озерки в Тальменском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

"По предварительным данным, водитель – мужчина 1950 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2104, двигался со стороны с. Тальменка в сторону г. Барнаула и допустил столкновение с Fiat Ducato, под управлением водителя 1973 г.р., который двигался в попутном направлении", – уточнили в ведомстве.

В аварии пострадали три человека. С травмами различной тяжести в Тальменскую ЦРБ госпитализировали 71-летнюю пассажирку "Жигулей", а также двоих пассажиров микроавтобуса: женщин 1968 и 1980 годов рождения.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.