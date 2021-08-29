Соцсети: турист расстрелял из пистолета коров на Алтае

Животные оказались под обстрелом в одном из районов Алтая. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Виной тому турист, который вышел из машины с пистолетом и открыл огонь по беззащитным коровам.

Что стало причиной такого поведения мужчины, неизвестно. На кадрах видно, что крупный рогатый скот пасётся рядом с дорогой.

Комментаторы резко негативно отреагировали на ролик. Некоторые из них выразили сожаление, что номеров автомобиля не видно на кадрах.