Соцсети: турист расстрелял из пистолета коров на Алтае

Животные оказались под обстрелом в одном из районов Алтая. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Виной тому турист, который вышел из машины с пистолетом и открыл огонь по беззащитным коровам.
Что стало причиной такого поведения мужчины, неизвестно. На кадрах видно, что крупный рогатый скот пасётся рядом с дорогой.
Комментаторы резко негативно отреагировали на ролик. Некоторые из них выразили сожаление, что номеров автомобиля не видно на кадрах.
Комментарии
Вот почему таких уродов не забирают принудительно лечить?? Как им вообще оружие продали, где закон об ужесточении оборота??? Опять на участкового спишут провести проверку и замять???
Что в голове у этого человека? Надеюсь, его быстрто найдут. И спросят.
Не удивляйтесь после этого, что местные начнут стрелять туристов....
и правильно сделают...
Это не Киркоров часом? Вон на днях в новостях тут писали, что его привели в экстаз коровы около дороги... Джигит охоту открыл, однако!!!!
Походу это быки,учите зоологию ....
ну чуть подальше заедет и уже он будет коровой