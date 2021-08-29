В Барнауле Mercedes протаранил Hyundai на проспекте Красноармейском

Фото: "Инцидент Барнаул"

Авария с участием автомобилей Mercedes и Hyundai случилась утром 29 августа на проспекте Красноармейском в Барнауле. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"ДТП на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Мерзликина. Водитель автомобиля Mercedes "догнал" Hyundai Solaris. О пострадавших информации нет, – говорится в сообщении паблика. – По словам очевидца, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения".

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее пьяный водитель автомобиля Toyota Harrier устроил серьёзное ДТП на Чуйском тракте в Искитимском районе Новосибирской области.

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