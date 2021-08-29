В Барнауле Mercedes протаранил Hyundai на проспекте Красноармейском

Фото: "Инцидент Барнаул"
Авария с участием автомобилей Mercedes и Hyundai случилась утром 29 августа на проспекте Красноармейском в Барнауле. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
"ДТП на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Мерзликина. Водитель автомобиля Mercedes "догнал" Hyundai Solaris. О пострадавших информации нет, – говорится в сообщении паблика. – По словам очевидца, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения".
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
Ранее пьяный водитель автомобиля Toyota Harrier устроил серьёзное ДТП на Чуйском тракте в Искитимском районе Новосибирской области.
24 августа на участке автодороги Барнаул – Новосибирск иномарка под управлением 32-летнего мужчины сначала по касательной задела движущуюся в попутном направлении Toyota Corolla, а затем на высокой скорости протаранила бензоколонку на АЗС.
Комментарии
Зато вчера, два экипажа ГИБДД занимались любимым занятием - стояли как истуканы и смотрели и на пешеходные переходы! Может пора разогнать эту группу вольготно жирующих на деньги налогоплательщиков? Толку от них нет, а затраты большие...
29.08.2021 15:37
- гость -
А что они должны бли сделать в этом случае? Встать между хундармаем и мерсом?
Стары хлам догнал помойку из фольги. - вот это правильный заголовок.
А что они должны бли сделать в этом случае? Встать между хундармаем и мерсом?
да они никому ничего не должны - целый полк бездельников, которые только за переходом стоять могут.
встали бы на месяцок на проблемных участках, но это же работать надо
29.08.2021 15:54
- гость -
РАБОТАТЬ, а не кресло задницами протирать и "пастись" на переходах!
Пьяные водители на ГИБДД до такой степени наплевали, что уже перед воротами краевого ГИБДД устраивают ДТП!!!!!
29.08.2021 15:54
- гость -
Вот когда Вашу жену или ребенка убьет пьяный водитель, вот тогда я с радостью послушаю, как Вы будите оправдывать ГИБДД!!!