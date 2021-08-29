В аэропорту Барнаула потушили условно загоревшийся самолёт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Аварийно-спасательные формирования Алтайского края и барнаульского аэропорта отработали тушение пожара в самолёте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Согласно легенде, судно с 56 пассажирами вылетело из Барнаула в Москву, но в небе над краевой столицей в него попала молния, в результате чего вышли из строя навигационные системы.

Экипаж принимает решение совершить экстренную посадку в аэропорту. При приземлении стойки подламываются, и происходит разрушение правого крыла с воспламенением на площади 150 квадратных метров.

"После полной остановки судна началась эвакуация, самостоятельно из самолёта эвакуировались 30 человек, – уточнили в ведомстве. – Остальным пассажирам и экипажу помогают пожарно-спасательные подразделения. Одновременно происходит локализация и ликвидация пожара".

Для тренировки использовали судно Ту-154. Участники учений ликвидировали горение, эвакуировали условных пострадавших и оказали им первую помощь. В мероприятии задействовали свыше 70 человека и 20 единиц спецтехники.