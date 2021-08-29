Стало известно, как погиб вице-президент алтайской Федерации рафтинга

Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края, профессиональный каякер Кирилл Косогоров утонул 28 августа в результате опрокидывания каяка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"Он был участником похода на каяках в составе группы из шести человек из г. Барнаула. Группа не зарегистрирована в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай, – уточнили в ведомстве. – Спортсмены совершали водный поход по нескольким горным рекам, при прохождении ущелья на реке Башкаус каяк Кирилла перевернулся. Товарищи вытащили его на берег, но спасти его не удалось. Место труднодоступное, эвакуация наземным транспортом и пешим порядком невозможна".

Для эвакуации тела планируют привлечь вертолёт коммерческой организации. Вылет воздушного судна со спасателями запланирован на 30 августа.

Площадка, подходящая для приземления вертолёта, в этой местности отсутствует, поэтому сотрудникам МЧС придётся десантироваться, провести работу по транспортировке тела на борт, после чего передать его правоохранителям.

В ведомстве отметили, что река Башкаус известна бурным течением, на которой опытные спортсмены совершают походы самой высокой категории сложности. Спасатели подчеркнули, что при совершении походов по водным и горным маршрутам необходимо зарегистрировать группу в ГУ МЧС России по Республике Алтай, чтобы спасатели знали маршрут и в случае необходимости могли организовать поисково-спасательные работы.