Названы основные причины переплат за ЖКХ

Директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс назвал основные причины, по которым россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Как он рассказал в разговоре с РИА Новости, чаще всего к большим платежам ведёт неумение людей экономить свет, воду и газ.
"Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах", – заявил эксперт.
Кроме того, поломки оборудования в квартире, такие как подтекающий сливной бачок унитаза или капающий кран, могут существенно повысить траты жильцов. Более того, у большинства многоквартирных домов нет возможности настраивать температуру в помещениях в разные времена года для регулировки потребления отопления.
Также Шепс отметил, что в некоторых квартирах не установлены счётчики, что тоже приводит к переплате до 1,5 тысячи рублей ежемесячно.
Комментарии
Директор центра ЖКХ говорит............ Мы не вОры,вОры не мы....
Бред. сейчас нет отопления квартплата 2500 за 3шку 100кв зимой будет 11 счетчики нет возможности поставить. вода и зимой и летом одинаково.
так что эксперт так себе эксперт. аппетит у тепловиков помимо майнинга большой.
не совсем понял причем тут сливной бачок. помню жил в квартире, протек СТОЯК, вызвал ЖКХ ....там началоссь, мол сварщик в отпуске, делать некому и так далее - пользуйтесь услугами авито.
унитаз начал пробегать, вызвал слесаря - пришел однорукий мутант в пиджачке (дело было на потоке) ...и распальцовкой сразу рассказал прайслист.
Стояк отопления потёк у соседей сверху в перекрытии между этажами, пришел опять этот же мутант однорукий и тоже начал прайс озвучивать, сколько труба стоит, сколько сварка. все за счёт жильцов. а ЖКХ это только сидят там чаи гоняют и зарплату получают.
не умеют экономить на воде, свете
враки, экономим в ноль, не моемся сидим без света
огромные начисления по отоплению, капремону, прочие ОДН
А у нас всегда люди виноваты. Правители хорошие, только народ достался плохой. Не образованный и дремучий. Все надо учить чему то, а особенно экономить как на МРОТ прожить за все заплатить и не сдохнуть от голода или холода.
Видимо, имеет в виду, что мы должны, как европейцы, в одном тазике всей семьей мыться и унитаз смывать раз в сутки. Спать ложиться, как только стемнеет, чтобы свет экономить, телевизор, компьютер запретить, чайник не включать, еду жрать неподогретой. Батареи вообще отрезать - оставить только в одной комнате, там всем вместе зимой и жить, и то экономно, подогрел чуть-чуть - остальное надышат, на крайняк, валенки и фуфайку никто не отменял.
ХАПУГИ - больше причин нет
Никто не следит,никто не контролирует этих хапуг.
Батареи вообще отрезать - оставить только в одной комнате
ну дело в том что если у вас не будет вообще батарей оплата идет с м2 квартиры
не проканает(
платим за отопление круглогодично, тк в доме нет возможности установить прибор учёта, который, к слову, жильцы дома купили за свои немалые деньги несколько лет назад. каждая квартира внесла от 6 до 12000 рублей! потом выяснилось, что ук ошиблась и счётчик установить нельзя! теперь он неизвестно где, топят на убой,ив квартирах больше 30 градусов даже в самые лютые морозы, а мы за это платим. и, да, если на вашем пути встретится ук город- бегите! ей рулит бывший фээсбэшник- депутат на которого нет управы! в нашем доме жил один из руководителей комитета по ЖКХ и только руками разводил от бессилия.
Причина 1 - капиталистическая система, заинтересованная в получении максимальной прибыли для владельцев средств производства.
Ыксперта на мыло. Разбирается в данном вопросе не лучше, чем свинья в апельсинах. А то и хуже.
Прибыль прибылью,но в этой сфере процветает откровенное воровство.
эти коммунальщики хуже даже барыг-спекулянт.
ни стыда ни совести, ни Родины ни флага. только обман, только нажива