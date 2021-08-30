Названы основные причины переплат за ЖКХ

Директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс назвал основные причины, по которым россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Как он рассказал в разговоре с РИА Новости, чаще всего к большим платежам ведёт неумение людей экономить свет, воду и газ.

"Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах", – заявил эксперт.

Кроме того, поломки оборудования в квартире, такие как подтекающий сливной бачок унитаза или капающий кран, могут существенно повысить траты жильцов. Более того, у большинства многоквартирных домов нет возможности настраивать температуру в помещениях в разные времена года для регулировки потребления отопления.

Также Шепс отметил, что в некоторых квартирах не установлены счётчики, что тоже приводит к переплате до 1,5 тысячи рублей ежемесячно.