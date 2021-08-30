В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах

Замминистра здравоохранения Олег Салагай считает, что практика регулярных медосмотров в школах должна быть возобновлена. Об этом он заявил на общероссийском родительском собрании.

"На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена", – цитирует его слова "Известия".

Салагай также отметил, что порядка 500 тысяч несовершеннолетних, у которых обнаружили COVID-19, – ученики школ. По его словам, учащиеся находятся в группе особого риска, который связан и с контактами, и с факторами развития тяжёлой формы заболевания.