У ковидного пациента подтвердился случай заражения малярией в Алтайском крае

Житель Алтайского края заразился малярией. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это единичный случай и угрозы распространения по краю нет.
Как отметили "Толку" в ведомствe, в климатических условиях региона и местными переносчиками инфекция не передаётся. Заразившийся человек вернулся из командировки из Центральноафриканской Республики.
Известно, что ранее пациента поместили в один из ковидных госпиталей Барнаула, однако там у него выявили малярию. Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина заявила, что пациента собирались перевести в горбольницу № 5.
Она подчеркнула, что в 2021 году это первый пациент в Алтайском каре с малярией, а с 1961 года в регионе не регистрировалось местных случаев заражения.
Комментарии
Успел в обсерваторе, когда больные лежат по несколько человек на входной фильтрации, соседей заразить?
Интересно, в какую «статистику» попал тогда мой муж, переболевший малярией в 1988 году после армии (Афганистан)?
30.08.2021 14:04
- гость -
Чем? Малярией?
нагуглил уже, да, комарами разносятся паразиты, сорян
зачем спрашивается потащился туда
30.08.2021 14:55
гiсть
зачем спрашивается потащился туда
Строить школы и обучать негров грамоте, как и в Ливии.