У ковидного пациента подтвердился случай заражения малярией в Алтайском крае

Житель Алтайского края заразился малярией. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, это единичный случай и угрозы распространения по краю нет.

Как отметили "Толку" в ведомствe, в климатических условиях региона и местными переносчиками инфекция не передаётся. Заразившийся человек вернулся из командировки из Центральноафриканской Республики.

Известно, что ранее пациента поместили в один из ковидных госпиталей Барнаула, однако там у него выявили малярию. Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина заявила, что пациента собирались перевести в горбольницу № 5.

Она подчеркнула, что в 2021 году это первый пациент в Алтайском каре с малярией, а с 1961 года в регионе не регистрировалось местных случаев заражения.