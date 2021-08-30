Роботы-учителя появятся в сибирских школах этой осенью

Роботов-учителей протестируют в школах Сибири в течение ближайшего учебного года. Тестирование планируют начать уже в октябре-ноябре, сообщил ТАСС директор компании iVoice technology Андрей Заворин.

"В рамках проекта в 2021 году мы планируем запустить до пяти единиц, чтобы обеспечить стадию доработки программы. За этот учебный год у нас должна быть полностью апробирована и внедрена программа по обучению", – рассказал он.

Робота можно будет использовать как помощника учителя, так и в качестве интерактивного учебного пособия для освоения языков программирования. Кроме того, он сможет обучать учеников и другим спецдисциплинам: дизайну, 3D-моделированию, нейронным сетям и т.д. Помимо прочего, робот оборудован голосовым управлением и владеет несколькими иностранными языками. Также его можно использовать и во внеклассной работе – например, при организации праздников.

Первые роботы появятся в новосибирском лицее "Надежда Сибири" и одной из школ Кузбасса. Ещё несколько заведений разработчики рассчитывают определить в ближайшее время, пояснил Заворин.