Когда переезд – праздник. Театр кукол "Сказка" красиво и шумно заехал в новое здание

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Накануне официального открытия нового здания театра кукол "Сказка" артисты вместе с барнаульцами прошлись по центральной аллее города. "Парад-переезд", в котором мог принять участие любой желающий, прошёл от бывшего кинотеатра "Родина" до нового здания театра. Все куклы театра в торжественной атмосфере перебрались в новый дом в руках любимых зрителей. В финале парада участников ждал розыгрыш пригласительных билетов на спектакли 58-го театрального сезона.

Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей – принять в сентябре. В 2020-м строительство осложнилось из-за неблагоприятной эпидобстановки в крае. И вот в этом году, наконец, театр распахнёт свои двери для зрителей. Новый сезон стартует 4 сентября. Первой премьерой станет спектакль для самых маленьких зрителей "Репка" (0+) режиссёра Алены Елясовой.