В Барнауле изменится расписание троллейбусного маршрута № 6

В Барнауле с 1 сентября троллейбусы маршрута № 6 перейдут на зимнее расписание, сообщает пресс-центр городской администрации.
По новому графику последний рейс будет выезжать с конечной остановки "Площадь Победы" в 19:50 и прибывать на конечную "Солнечная поляна" в 20:27.
С "Солнечной поляны" последний троллейбус отправляется в 19:00 и прибывает на "Площадь Победы" в 19:36.
Комментарии
интесно, а что жизнь в городе Барнаул после 19 час. прекращается, а добираться людям с вокзалов с работы, просто тупизм.
А что , после обеда не судьба заканчивать? У нас же народ работает до 19 и до 20 часов!!!!Понимаю - не рентабельно, но муниципальный бюджет - на что?? Во всём мире практика субсидирования общественного транспорта есть, кроме России.(((((
Отвратительней чем в Барнауле работу транспорта не видела нигде. Это просто пипец, на Дальние Черемушки ни на чем не доедешь, а после 20.00 вообще только хоть пешком... Нет, ну почему еще такси е вашим услугам�� Почему администрации города наплевать? Ведь личный транспорт не у всех, а работают многие до поздна. Да и просто передвигатся по городу горожане должны свободно, ведь живем не в пустыне все же... Столица региона. Ну да, ну да. Мафия таксистная да и только!
Ужос. Работаем до 10 вечера, а транспорт ходит до 7 вечера. Сокращают зимой, стойте по часу на остановке мерзните дорогие трудящиеся.