В Барнауле изменится расписание троллейбусного маршрута № 6

В Барнауле с 1 сентября троллейбусы маршрута № 6 перейдут на зимнее расписание, сообщает пресс-центр городской администрации.

По новому графику последний рейс будет выезжать с конечной остановки "Площадь Победы" в 19:50 и прибывать на конечную "Солнечная поляна" в 20:27.

С "Солнечной поляны" последний троллейбус отправляется в 19:00 и прибывает на "Площадь Победы" в 19:36.