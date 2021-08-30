Алтайский пловец Роман Жданов взял ещё одну медаль на Паралимпиаде в Токио

Алтайский паралимпиец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем. Спортсмен уступил японцу Такаюки Сузуки и израильтянину Ами Омеру Дадаону, однако взял уже четвёртую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Ранее Жданов завоевал золото в заплыве на 150 метров комплексом (в которой паралимпиец установил мировой рекорд) и золото на 50 метров брассом. Также Жданов выиграл бронзовую медаль на заплыве 100 метров вольным стилем.

Впереди Жданова ждут ещё два личных старта и эстафеты.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил телеграмму бийскому пловцу Роману Жданову, в которой поздравил его с первой золотой медалью на Играх. Кроме того, спортсмена поздравил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.