ГИБДД разъяснило ситуацию с невыдачей ОСАГО на старые автомобили в Алтайском крае

Госавтоинспекция Алтайского края разъяснила порядок заключения договора ОСАГО в связи с участившимися отказами страховых компаний для владельцев автомобилей, с года выпуска которых прошло более 20 лет. В ведомстве напомнили, что при наличии всех необходимых документов страховщики обязаны выдавать страховку, а в случае отказа – потребитель вправе пожаловаться в суд.

В ГИБДД напомнили, что обязанность по страхованию ложится на владельцев всех колёсных транспортных средств, предназначенных для передвижения по дорогам общего пользования и едущих со скоростью более 20 километров в час.

Для заключения договора владельцу машины необходимо предоставить заявление, паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства либо его паспорт, водительское удостоверение, а также документ, подтверждающий право собственности или владения автомобилем.

Если страхователь принёс в страховую организацию все необходимые документы, то страховщики не вправе ему отказать. В случае отказа владелец автомобиля имеет право:

требовать от страховой организации официальный отказ;

обратиться с жалобой в письменной форме к руководству страховой организации;

обратиться в надзорный орган, суд либо местное отделение Центробанка.

При этом в жалобе необходимо указать все обстоятельства произошедшего, данные страховщика и его представителей, которые отказали в оформлении полиса ОСАГО, а также свидетельские показания. Кроме того, к заявлению можно приложить видео и аудиозаписи разговора с агентом.