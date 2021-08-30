ГИБДД разъяснило ситуацию с невыдачей ОСАГО на старые автомобили в Алтайском крае

Госавтоинспекция Алтайского края разъяснила порядок заключения договора ОСАГО в связи с участившимися отказами страховых компаний для владельцев автомобилей, с года выпуска которых прошло более 20 лет. В ведомстве напомнили, что при наличии всех необходимых документов страховщики обязаны выдавать страховку, а в случае отказа – потребитель вправе пожаловаться в суд.
В ГИБДД напомнили, что обязанность по страхованию ложится на владельцев всех колёсных транспортных средств, предназначенных для передвижения по дорогам общего пользования и едущих со скоростью более 20 километров в час.
Для заключения договора владельцу машины необходимо предоставить заявление, паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства либо его паспорт, водительское удостоверение, а также документ, подтверждающий право собственности или владения автомобилем.
Если страхователь принёс в страховую организацию все необходимые документы, то страховщики не вправе ему отказать. В случае отказа владелец автомобиля имеет право:
- требовать от страховой организации официальный отказ;
- обратиться с жалобой в письменной форме к руководству страховой организации;
- обратиться в надзорный орган, суд либо местное отделение Центробанка.
При этом в жалобе необходимо указать все обстоятельства произошедшего, данные страховщика и его представителей, которые отказали в оформлении полиса ОСАГО, а также свидетельские показания. Кроме того, к заявлению можно приложить видео и аудиозаписи разговора с агентом.
Комментарии
Может просто пальцами в зенки? Ведь нарушает закон не СК, а конкретный как бы чел.
страховщикам то и скажите..
30.08.2021 20:13
- гость -
Дак какбы СК дают указания своим челам не страховать на пол года, не страховать старше стольки то лет, не страховать деревенских, не страховать праворульки и т.д.
Может всё-таки в случае отказа выделить представителя ГИБДД и при нём пооформлять полис. Пусть ему расскажут, что база РСА не работает и ничего не работает поэтому.