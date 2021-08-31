Более 2 млн тонн нового урожая зерна собрали в Алтайском крае

Более 2 млн тонн зерна нового урожая уже собрали в Алтайском крае. О ходе уборочной кампании в понедельник, 30 августа, рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев на оперативном совещании в правительстве.

Как отметил глава ведомства, темпы работ на прошедшей неделе были высокими – зерновые и зернобобовые убраны на 1,2 млн гектаров, с 38% от общей площади посевов.

"Валовой сбор зерна превысил 2 миллиона тонн. Если сравнивать с аналогичной датой прошлого года, то убранная площадь аналогична, сбор зерна в этом году выше на 250 тысяч тонн", – цитирует слова министра пресс-служба правительства.

Также Чеботаев сообщил, что в крае полностью завершили обмолот озимых. Их получено порядка 600 тысяч тонн, в том числе 500 тысяч тонн пшеницы. Качество зерна озимых выше показателей прошлых лет. По данным регионального Центра оценки качества зерна, 72% урожая соответствует характеристикам третьего класса, 24% – четвёртого класса, 4% – пятого класса.