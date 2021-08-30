Российские туристы назвали самые раздражающие вещи на Алтае

Российские туристы, посетившие Республику Алтай, назвали главные проблемы региона. Об этом сообщает Supejob со ссылкой на собственное исследование.

Так, наиболее раздражающими факторами респонденты назвали завышенные цены (21%), небрежное отношение к природе (12%) и плохие дороги (9%). При этом качество инфраструктуры (6%) не вызвало у туристов нареканий, чего не скажешь о Крыме (33%), Дагестане (13%), Ставрополье (24%), Краснодарском крае (26%), "Золотом кольце" (22%), Калининграде (18%) и Камчатке (19%).

А вот местных жителей в туристах больше всего раздражает неуважительное отношение к населению и обслуживающему персоналу (22%), мусор (22%) и невоспитанность путешественников (21%).

Опрос проводили с 30 июля по 9 августа 2021 года в 342 населённых пунктах. В исследовании участвовали 2,4 тысячи респондентов, посещавших в течение последних трёх лет Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Дагестан, Калининградскую область, "Золотое кольцо", Алтай и Крым, а также местные жители из этих регионов.