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Российские туристы назвали самые раздражающие вещи на Алтае

, ИА "Амител"
Местные жители, в свою очередь, рассказали, что им больше всего не нравится в путешественниках
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Российские туристы, посетившие Республику Алтай, назвали главные проблемы региона. Об этом сообщает Supejob со ссылкой на собственное исследование.

Так, наиболее раздражающими факторами респонденты назвали завышенные цены (21%), небрежное отношение к природе (12%) и плохие дороги (9%). При этом качество инфраструктуры (6%) не вызвало у туристов нареканий, чего не скажешь о Крыме (33%), Дагестане (13%), Ставрополье (24%), Краснодарском крае (26%), "Золотом кольце" (22%), Калининграде (18%) и Камчатке (19%).

А вот местных жителей в туристах больше всего раздражает неуважительное отношение к населению и обслуживающему персоналу (22%), мусор (22%) и невоспитанность путешественников (21%).

Опрос проводили с 30 июля по 9 августа 2021 года в 342 населённых пунктах. В исследовании участвовали 2,4 тысячи респондентов, посещавших в течение последних трёх лет Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Дагестан, Калининградскую область, "Золотое кольцо", Алтай и Крым, а также местные жители из этих регионов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.08.2021 22:09
acdc

Да нодоели эти Алтайцы, давно уж пора убраться им из Горного. Даёшь все места Москвичам! Они то наведут красоту и порчдок с цевилизацией.
А то здесь до сих пор ,баб только любят мужики.В Московии мужики уж давно друг другу толкают....

30.08.2021 22:54
- гость -

Ха ха ха, цены им не нравятся в в Крыму цены видели? А вот что туристы Свиньи это факт.

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