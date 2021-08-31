Можно и во время диеты. Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде сала

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе и вреде сала для здоровья. Как заявил доктор, продукт можно есть даже тем, кто хочет похудеть.

Как признался Мясников в эфире очередного выпуска передачи "О самом главном", он с детства любит сало. По словам врача, не стоит отказываться от этого продукта, но употреблять его нужно в умеренном количестве.

Отдельно Мясников заметил, что сало можно есть даже тем, кто хочет похудеть.

"Это действительно высококалорийный продукт. Наблюдения показывают, что те, кто худеют, исключая из рациона жиры, делают это быстрее, но эффекта хватает на меньшее время. И наоборот – режим питания с сокращением углеводов медленнее снижает вес, но даёт более долговременный эффект", – отметил врач.

Также Мясников добавил, что по исследованию ВОЗ, в странах, где сало пользуется популярностью, реже случаются геморрагические инсульты.