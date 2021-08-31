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Новости

Барнаулец разбил дорогую иномарку и ушёл с места аварии в сторону бара

, ИА "Амител"
Владелец машины заявил, что не будет "сдавать" того, кто был за рулём
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь с 30 на 31 августа в Барнауле произошло серьёзное ДТП. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, авария произошла на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной. Водитель BMW перелетел через рельсы. 

Автомобиль получил серьёзные повреждения, а все, кто был в салоне, скрылись с места аварии.

"Водитель, его друг и подруга (девушка) позвонили отцу и ушли в сторону пивнухи", – пояснил подписчик сообщества.

Администраторы паблика узнали, что владелец дорогостоящей иномарки уже связывался с правоохранителями. Он заявил, что знает того, кто был за рулём, но не будет его "сдавать".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.08.2021 09:35
гость

Вот для таких случаев конфисковывать все автотранспортные средства семьи !

31.08.2021 10:43
Cправедливый

31.08.2021 09:35
гость
Вот для таких случаев конфисковывать все автотранспортные средства семьи !
--
...вместе с водительскими удостоверениями!

31.08.2021 10:59
гость

Хорошо, что пострадал только столб и другие жизни не унесли

31.08.2021 11:11
- гость -

Очень интересно. А восстановление столба , кто оплачивать будет ?

31.08.2021 11:16
гiсть

разве на фото дорогая иномарка? ей лет 20

31.08.2021 11:18
- гость -


31.08.2021 11:16
гiсть

разве на фото дорогая иномарка? ей лет 20


а как по такому убогому фото можно понять что за бэха?

31.08.2021 11:24
- гость -

бмв головного мозга, кто покупает бмв надо сразу ставить на учет.

31.08.2021 11:54
- гость -

31.08.2021 11:18
- гость -
на фото пятерка в 39 кузове, выпускалась до 2001 года, че тут не понятного

31.08.2021 11:56
Горожанин

Нормальная машина, де би лы за рулем просто.

31.08.2021 12:04
- гость -

Одним ведром на дороге меньше

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