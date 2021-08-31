Барнаулец разбил дорогую иномарку и ушёл с места аварии в сторону бара

В ночь с 30 на 31 августа в Барнауле произошло серьёзное ДТП. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, авария произошла на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной. Водитель BMW перелетел через рельсы.
Автомобиль получил серьёзные повреждения, а все, кто был в салоне, скрылись с места аварии.
"Водитель, его друг и подруга (девушка) позвонили отцу и ушли в сторону пивнухи", – пояснил подписчик сообщества.
Администраторы паблика узнали, что владелец дорогостоящей иномарки уже связывался с правоохранителями. Он заявил, что знает того, кто был за рулём, но не будет его "сдавать".
Комментарии
Вот для таких случаев конфисковывать все автотранспортные средства семьи !
31.08.2021 09:35
гость
Вот для таких случаев конфисковывать все автотранспортные средства семьи !
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...вместе с водительскими удостоверениями!
Хорошо, что пострадал только столб и другие жизни не унесли
Очень интересно. А восстановление столба , кто оплачивать будет ?
разве на фото дорогая иномарка? ей лет 20
31.08.2021 11:16
гiсть
разве на фото дорогая иномарка? ей лет 20
а как по такому убогому фото можно понять что за бэха?
бмв головного мозга, кто покупает бмв надо сразу ставить на учет.
31.08.2021 11:18
- гость -
на фото пятерка в 39 кузове, выпускалась до 2001 года, че тут не понятного
Нормальная машина, де би лы за рулем просто.
Одним ведром на дороге меньше