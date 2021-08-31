Барнаулец разбил дорогую иномарку и ушёл с места аварии в сторону бара

В ночь с 30 на 31 августа в Барнауле произошло серьёзное ДТП. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, авария произошла на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной. Водитель BMW перелетел через рельсы.

Автомобиль получил серьёзные повреждения, а все, кто был в салоне, скрылись с места аварии.

"Водитель, его друг и подруга (девушка) позвонили отцу и ушли в сторону пивнухи", – пояснил подписчик сообщества.

Администраторы паблика узнали, что владелец дорогостоящей иномарки уже связывался с правоохранителями. Он заявил, что знает того, кто был за рулём, но не будет его "сдавать".