Алтайский край вошёл в топ самых популярных регионов для путешествий у россиян

Алтайский край вошёл в топ самых популярных регионов для путешествий среди россиян. Эксперты "Авито Недвижимость" проанализировали спрос, предложение и цены на посуточную аренду недвижимости летом 2021 года и выяснили, где жители страны чаще всего арендовали помещения на ночь.

Летом 2021 года чаще всего туристическим жильём россияне интересовались на юге страны – наибольшей популярностью пользовались Краснодарский край, Крым, а также Ставрополье и Дагестан, которые вместе составили 38,1% от общего спроса.

Среди них наиболее востребованным оказался Краснодарский край, на который пришлось 18,9% от общего спроса. На долю Крыма пришлось 11,1% от общего спроса. Третьим по популярности у россиян стал Санкт-Петербург, за которым следуют Московская область, Москва и Татарстан. На долю Алтайского края пришлось 1,6% от общего спроса, что соответствует 17-му месту в общем рейтинге.

При этом в посуточной аренде загородной недвижимости ситуация оказалась иной. Здесь Алтайский край занял пятое место по общему спросу – 3,1%. На первом месте оказались Краснодарский край и Крым (по 17,3%), второе место заняла Московская область (4,6%), третье – Челябинская область (3,8%), четвертое – Дагестан (3,7%).

Снять квартиру на сутки в Алтайском крае можно было за 1400 рублей (в среднем по России – за 1900), а средняя цена посуточной аренды загородной недвижимости составила 2500 рублей (в среднем по России – 4000).