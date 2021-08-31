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Российские пенсионеры получат на этой неделе разовые выплаты

, ИА "Амител"
Те, кому пенсионные начисления поступают через "Почту России", получат дополнительные 10 тысяч рублей, начиная с 3 сентября

В регионах контроль за своевременностью и правильностью их осуществления взяли на себя депутаты фракций "Единой России". Первыми средства получат обладатели банковских карт, куда им перечисляется пенсия. Это порядка 30 млн человек. Ещё почти 13 млн пенсионеров получат выплату через отделения "Почты России", сообщает сайт ER.ru

Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, средства на единовременную поддержку пенсионеров будут выделены из дополнительных доходов бюджета.

"Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше [прогноза], – 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. И поэтому президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции", – сказал Андрей Исаев.

Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек – поддержка оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы рано выходят на пенсию. 

Ранее секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что единовременные выплаты должны быть произведены "максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан". 

"В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно, для того чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент", – сказал секретарь Генсовета партии.

По словам координатора партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение" в Алтайском крае, управляющего Пенсионным фондом по Алтайскому краю Бориса Трофимова, разовую выплату получат более 700 тысяч жителей края.

"В Алтайском крае разовую выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре получат более 730 тысяч пенсионеров: как работающие, так и неработающие, а также военные и пенсионеры по линиям других ведомств. Дополнительных документов для получения выплаты собирать не придётся. Денежные средства поступят на карту", – рассказал он.

Напомним, 24 августа президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить её глава государства поручил на встрече с представителями "Единой России", где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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