Свыше 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Алтайский край

С 30 августа в Алтайском крае стартовала очередная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. На днях в регион поступило более 411 тысяч доз вакцины "Ультрикс Квадри" для взрослых.
Это российская четырёхвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения для иммунизации против гриппа, соответствующая всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В её состав включены антигены четырёх наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1, H3N2) и двух типов В.
Чтобы сделать прививку против гриппа, предварительная запись не нужна, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру. Перед вакцинацией врач проведёт осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний, отметили в региональном правительстве.
Комментарии
Шо? Опять?
бабло полилось, успевай только ведра менять
Амик, а где ставят прививки? Сейчас звонили в 1 поликлинику, так очень раздраженный администратор ответила, что прививки от гриппа не ставят!!! Велели звонить вам!!! Во как!!!
31.08.2021 13:38
- гость -
бабло полилось, успевай только ведра менять
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Дешевле прививать, чем лечить.