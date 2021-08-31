Свыше 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Алтайский край

С 30 августа в Алтайском крае стартовала очередная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. На днях в регион поступило более 411 тысяч доз вакцины "Ультрикс Квадри" для взрослых.

Это российская четырёхвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения для иммунизации против гриппа, соответствующая всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В её состав включены антигены четырёх наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1, H3N2) и двух типов В.

Чтобы сделать прививку против гриппа, предварительная запись не нужна, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру. Перед вакцинацией врач проведёт осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний, отметили в региональном правительстве.