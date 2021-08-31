Количество попыток суицида среди детей в Алтайском крае выросло

Межведомственное совещание по теме работы правоохранительных органов и субъектов профилактики по защите прав несовершеннолетних от преступных посягательств под председательством прокурора Алтайского края Антона Германа состоялось в Барнауле. Несмотря на принимаемые меры, количество преступлений в отношении несовершеннолетних остается значительным – в регионе выросло число детей, пострадавших в результате ДТП. Кроме того, возросло число суицидальных попыток.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в регионе проживают 493 тысячи несовершеннолетних, из которых 192 тысячи – в малообеспеченных семьях, а 7660 – в семьях в социально-опасном положении.

Для профилактики безнадзорности органы системы профилактики организовали трудовую занятость подростков и клубную работу, к которой привлекли 200 тысяч детей. Кроме того, различными формами отдыха и оздоровления охвачены свыше 76 тысяч несовершеннолетних.

"Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних остаётся значительным (1181), более 15 % таких деяний остались нераскрытыми. Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали дети. Существенно возросло число суицидальных попыток детей", – сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании отметили недостаточную профилактическую работу всех уполномоченных органов. Прокуроры выявили более 600 нарушений закона в сфере профилактики, внесли 230 представлений, 264 должных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также не исключены проблемы выявления семей, требующих вмешательства социальных служб, необеспечения детей всеми мерами государственной поддержки.

По результатам совещания заседающие выработали конкретные мероприятия, которые направлены на совершенствование эффективности взаимодействия правоохранителей и учреждений системы профилактики для защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, а также принятия своевременных мер поддержки в неблагополучных семьях.