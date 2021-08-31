"Я не хочу, чтобы меня резали". Рубцовчанка в свадебном платье выпала из окна многоэтажки

Жительница Рубцовска в свадебном платье выпала из окна многоэтажки на Рубцовском проспекте. Видеозапись инцидента распространяется в социальных сетях.
Женщина вышла на подоконник окна третьего этажа и некоторое время переговаривалась с теми, кто собрался у дома. Она выкрикивала, что её хотят убить, а также, что не даст себя зарезать.
Среди очевидцев, судя по видеозаписи, была её родственница, которая уговаривала женщину вернуться в квартиру.
В какой-то момент в словах рубцовчанки пропал смысл. Она стала выкрикивать: "За Россию, за Чечню! Чечня! Кто там ещё? США".
Несмотря на уговоры, женщина сорвалась вниз и упала на полотно, растянутое спасателями. От удара ткань порвалась и рубцовчанка ударилась об асфальт.
Сообщается, что женщину доставили в больницу. Информации о её состоянии нет.
Комментарии
че нюхнула?
Шозофрения или наркотические вещества. Страшное дело.
Смысл растягивать непрочное полотно?
Filin
Прочного видать нет. Не каждый день ловят. И это только 3 этаж, и дама не бальзаковского веса. Что было в закромах то и достали. У нас сейчас все так, что у врачей нет защиты (Змеиногорские мумие) что у спасателей... Да и вообще говорят это не выгодно.
31.08.2021 15:41
Filin
Это силовикам постоянно новые дубинки и экипировку выдают, а пожарные не в чести у государства. Они же не бьют демонстрантов и не защищают воровской режим!
Бред же пишете. На каком учете в ПДН может стоять взрослая женщина?
31.08.2021 16:49
Гость
Не ПДН, а ПНД - Психо-Неврологический Диспансер
Последствия лечения, кто возглавил от него и последствия! Сколько ещё надо чтобы выпало после "лечения" чтобы обратили внимание на глав врача больницы! Ни в одном регионе нет лидерства по больным!!! Ни в одном регионе не выбрасываются выписанные!!! У нас умеют выжечь мозг и выпустить! А люди верят, что их там лечат, да, как наркоманов наркотиками там лечат , и сразу калечат!
Шизофрения есть у каждого, и никто не хочет в этом копаться.