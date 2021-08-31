"Я не хочу, чтобы меня резали". Рубцовчанка в свадебном платье выпала из окна многоэтажки

Жительница Рубцовска в свадебном платье выпала из окна многоэтажки на Рубцовском проспекте. Видеозапись инцидента распространяется в социальных сетях.

Женщина вышла на подоконник окна третьего этажа и некоторое время переговаривалась с теми, кто собрался у дома. Она выкрикивала, что её хотят убить, а также, что не даст себя зарезать.

Среди очевидцев, судя по видеозаписи, была её родственница, которая уговаривала женщину вернуться в квартиру.

В какой-то момент в словах рубцовчанки пропал смысл. Она стала выкрикивать: "За Россию, за Чечню! Чечня! Кто там ещё? США".

Несмотря на уговоры, женщина сорвалась вниз и упала на полотно, растянутое спасателями. От удара ткань порвалась и рубцовчанка ударилась об асфальт.

Сообщается, что женщину доставили в больницу. Информации о её состоянии нет.