В Барнауле открылся обновлённый театр кукол "Сказка"

В Барнауле 31 августа состоялась церемония открытия обновлённого театра кукол "Сказка". Предшествовал мероприятию масштабный парад.

В новое здание театра перевезли порядка 200 кукол, которые были задействованы в самых первых постановках театра и действующих спектаклях.

В акции "Парад-переезд" приняли участие артисты театра, волонтёры и зрители. Они собрались у здания бывшего кинотеатра "Родина", где с 2017 года располагался театр. Затем все вместе прошли по центральной аллее проспекта Ленина до нового здания театра на улице Пушкина.

Для гостей церемонии открытия театра, которая началась в 18:00, подготовили специальную праздничную программу.

Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей – принять в сентябре. В 2020-м строительство осложнилось из-за неблагоприятной эпидобстановки в крае. И вот в этом году, наконец, театр распахнёт свои двери для зрителей. Новый сезон стартует 4 сентября. Первой премьерой станет спектакль для самых маленьких зрителей "Репка" (0+) режиссёра Алены Елясовой.