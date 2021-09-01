Губернатор Алтайского края поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили учеников, родителей и педагогов с Днём знаний.

"Начало нового учебного года – это праздник школьников и студентов, особенный день для учителей, преподавателей и родителей. В этом году 1 сентября свой путь в увлекательный мир знаний начнут 30 тысяч первоклассников Алтайского края", – сказали политики.

Они выразили уверенность, что упорство и трудолюбие помогут будущим выпускникам успешно окончить школу и поступить в колледжи и вузы, а также поздравили первокурсников, которые уже прошли эти испытания.

Томенко и Романенко подчеркнули, что развитию сферы образования в регионе уделяется большое внимание: с начала года строятся восемь школ и 15 детсадов, обновляется парк школьных автобусов, оснащаются школьные кабинеты, спортивные залы и столовые.

"Желаем всем, кто учится и учит, здоровья, удачи, целеустремленности и благополучия!" – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Напомним, в этом году в школы Алтайского края пойдут 280 тысяч детей. При этом торжественные линейки проведут только для учеников 1, 9 и 11 классов.