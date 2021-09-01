Кабмин запретил закупать импортные компьютеры, ноутбуки и планшеты

Правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

"В госзакупках электроники меняются правила – вводится запрет на закупку импортной продукции и правило "второй лишний". Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)", – цитирует сообщение ТАСС.

Как объяснили в ведомстве, теперь власти не могут закупать импортные интегральные микросхемы, ноутбуки, планшеты, компьютеры, серверы и светотехническую продукцию. Речь идёт о портативных компьютерах массой до 10 кг, таких как ноутбуки, планшетные и карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата и других.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчиков обяжут применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.