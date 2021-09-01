Кабмин запретил закупать импортные компьютеры, ноутбуки и планшеты

Правительство утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
"В госзакупках электроники меняются правила – вводится запрет на закупку импортной продукции и правило "второй лишний". Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)", – цитирует сообщение ТАСС.
Как объяснили в ведомстве, теперь власти не могут закупать импортные интегральные микросхемы, ноутбуки, планшеты, компьютеры, серверы и светотехническую продукцию. Речь идёт о портативных компьютерах массой до 10 кг, таких как ноутбуки, планшетные и карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата и других.
В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчиков обяжут применять правило "второй лишний". Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.
Комментарии
да здравствуют хьюлитпаккарды под лэйблом эльбрусов :
заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику
А лазеечку то оставили)
У вояк всё уже давно сводится к тому, что закупается производственная линия для сборки, например, дисплеев. Но поскольку при сборке у нас качество сразу обвально падает, линия стоит только для вида и отчётности, мол сделано у нас. Реально идёт всё тот же голимый китай.
ну, здравствуй , телевизор Заря, ноутбук Аквариус, принтер Катюша и смартфон Иной.))))
А почему они не пишут в документации, что товар должен находиться в Реестре промышленной продукции, произведенной в России?. Потому-что НЕТ таких товаров данной категории!
А почему они не пишут в документации,
Вам всё сразу! Еще есть 5 лет для законотворчества как минимум.
покажите неимпортные компьютеры, ноутбуки и планшеты
Фигня, президент скоро внесет поправки в этот закон или вообще его отменит.
Не в первый раз! Это все предвыборная имитация бурной деятельности!
Байкал наш!
1.09.2021 11:09
- гость -
Потому что это не туда. Для этого есть реестры радиоэлектронной продукции и программного обеспечения и не всегда положения нормативки нужно копировать в документацию.
Тут проблема больше в дикой цене аппаратной локализации (а мы же помним, что бюджет это - за наш счёт) и в ограничении конкуренции, что в среднесрочном ещё к большему усугублению приведет.
Ну да, прям на заседании правительства все ноуты отечественного производства...
1.09.2021 11:26
- гость -
ПК RAMEC на отечественной ОС;
ПК RAMEC на процессоре «Байкал»;
ПК RAMEC на процессоре «Эльбрус».
BB-Mobile Techno MOZG 7.0 (I700AJ)
Да пусть хоть что закупают)
Все равно это не эффективно
Даже простое - "отечественное ПО"
написали "сайт" для ям) вроде благое дело
подали заявку, фото и т.п.
пришла отписка - нет денег
для чего тратили деньги на "отечественные" сервера, разработку ПО и т.п. ????
очередной бред
Милок так это ж яблоко православное!
Что значит импортное?
ПК RAMEC на процессоре «Байкал»;
-------
Выпускается в Тайване на фабрике TSMC по техпроцессу 28 нм.
Всё остальное железо такое же "русское" и производится там же - в Китае.
Но цены на порядки выше, чем на просто Китай.
Покупать наше, всё равно, что купить цинковое ведро и упражняться на нём. Покупала косилку Бош, может и сделанную в Китае, так прослужила 8 лет. Купила нашу - 1мес.
Лучше бы себя на отечественный автопром пересадили бы
1.09.2021 12:13
- гость -
Всё остальное железо такое же "русское" и производится там же - в Китае.
Но цены на порядки выше, чем на просто Китай.
-----------
Весь мир производит в Китае.
На упаковке читаешь: Производитель такой-то, Германия. А ниже - сделано в Китае.
Весь мир производит в Китае.
-------
Это и привело к современному кризису капитализма. Причём на западе уже поняли, что проиграли конкуренцию Китаю.
Поэтому и была провозглашена так называемая "Четвёртая промышленная революция", а затем переход к "инклюзивному капитализму" и "безусловному базовому доходу".
Цель одна - отказаться от Китая как от мирового сборочного конвейера.
Но в отличие от нас запад обладает технологиями производства современной микро- и нано- электроники по технологии, например, 5 нм.
А мы - вообще нет!
И сами развить её уже вообще не способны.