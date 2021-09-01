Пьяный лихач насмерть сбил 16-летнюю девушку в Алтайском крае

В алтайском селе Родино пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

"По данным следствия, днём 30 августа 2021 года на участке автодороги в селе Родино 32-летний мужчина, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на 16-летнюю девушку", – говорится в сообщении.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, следователь готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.