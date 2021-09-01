Пьяный лихач насмерть сбил 16-летнюю девушку в Алтайском крае

В алтайском селе Родино пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
"По данным следствия, днём 30 августа 2021 года на участке автодороги в селе Родино 32-летний мужчина, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на 16-летнюю девушку", – говорится в сообщении.
От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, следователь готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
"автомобилем иностранного производства" это меняет суть дела?
Накол. независимо от места производства авто.
Рашнпром бы не завелся
Козёл
ключевая фраза "собираются заключить под стражу"...........
16 лет.... Вся жизнь впереди.... Была....