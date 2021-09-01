Театр кукол "Сказка" открыли в Барнауле. С Карабасом-Барабасом и Халерией Хай-Титаникой

Фото: Екатерина Смолихина
Новое здание театра кукол "Сказка" торжественно открыли в Барнауле 31 августа. Его построили на месте старого аварийного здания на улице Пушкина. Работы затянулись на три года, а в объект из краевого бюджета вложили более 500 миллионов рублей. По случаю открытия в театре подготовили специальный спектакль об истории строительства "Сказки". В зале присутствовал губернатор Виктор Томенко, члены правительства региона, депутаты АКЗС и Госдумы. А вот детей практически не было: корреспондент amic.ru насчитал только два ребёнка в зале. Впрочем, для юных зрителей театр распахнёт двери уже в ближайшие дни.
Кто был на церемонии открытия?
Только VIP-гости. На входе театра их встречали бронзовые скульптуры героев итальянской комедии масок – Пьеро и Арлекин. Пока детей на улице рядом с театром, которые не имели пригласительных, развлекали аниматоры в кукольных костюмах, почётным гостям во главе с Виктором Томенко организовали экскурсию по объекту. Её провели главный антагонист сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино", владелец кукольного театра Карабас-Барабас и директор учреждения Надежда Васильева. Экскурсоводы завели главу региона за сцену, показали просторное фойе, гримёрки и зал для репетиций. Виктор Томенко был впечатлён увиденным и назвал это событие историческим в жизни не только Барнаула, но и всего края и страны. Ежегодно "Сказку" посещают около 50 тысяч зрителей. Но после переезда в новое здание, уверен Томенко, их число будет только расти.
"Впечатления о театре самые лучшие – улучшились возможности для реализации новых проектов. Световое, звуковое оборудование в зрительном зале даёт возможность для реализации разных фантазий. Театр кукол в Алтайском крае знают и любят. На спектаклях "Сказки" воспитано уже не одно поколение. Кто-то впервые познакомился с театральным искусством именно с посещения постановок нашего кукольного театра и пронёс через всю жизнь любовь к театру", – отметил губернатор.
Что касается многократного переноса сроков сдачи здания, то Виктор Томенко уверен, что в данном случае это пошло на пользу.
"Качество всё-таки важнее, чем сроки. И не надо гнать к каким-то конкретным датам, событиям, обещаниям и юбилеям. Всегда можно объясниться с теми, для кого мы это строим. И сделать объект, который будет стоять десятилетия. А мы надеемся, что и века", – добавил глава края.
Что показали на торжественном открытии?
Импровизированные спектакли-фильмы об истории строительства кукольного театра. Четыре версии истории о возведении здания в историческом центре Барнаула сделали вымышленные режиссёры: Тамерлан Бекмамбетов, Халерия Хай-Титаника, Апесионата Литвинова, Пахом Караваев (пародии на известных современных российских авторов).
В зал на торжественную премьеру пускали только по приглашениям. Поэтому спектакль-шутку увидели только члены правительства региона, строители, члены АКЗС, глава Барнаула Вячеслав Франк и четыре депутата Госдумы. А вот юных зрителей в зале практически не было: только девочка и мальчик, которых усадили в самом центре зрительного зала.
Также во время церемонии открытия губернатор наградил почётными дипломами строителей, специалистов и работников учреждения, благодаря которым театр всё же достроили.
Каким получилось здание "Сказки"?
Одним из красивейших в Барнауле. Министр культуры региона Елена Безрукова уверена, что "Сказка", возможно, едва ли не самый лучший кукольный театр на данный момент в России. Коллеги из других регионов страны заявили о желании построить аналогичные здания у себя. Например, в Тюмени уже планируют за основу взять проект алтайского архитектора Евгения Тоскина – "создателя" "Сказки".
На первом этаже кукольного театра сделали просторный холл с гардеробом и кафе. На втором – фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же планируют проводить концерты и новогодние утренники. В театре установили звуковое и световое оборудование по европейскому стандарту: поднимающийся светодиодный экран, опускающийся на трёхметровую глубину планшет и бесшумные механизмы. В кассовом зале установили уникальный терминал, аналогов которому нет в учреждениях культуры Сибири. Система позволяет удобно выбрать спектакль, посмотреть трейлер к нему и купить билет.
Над созданием занавеса в зрительном зале на 203 места работал художник-монументалист из Пятигорска Александр Кирпичев. А ещё в зрительном зале установили специальные кресла-трансформеры: специалисты утверждают, что на них удобно одновременно сидеть и взрослым, и детям. Общая площадь здания составила около 3500 квадратных метров.
Сколько строили "Сказку"?
Почти четыре года. Идея строительства объекта принадлежит бывшему губернатору Алтайского края Александру Карлину. В 2014 году здание для "Сказки" признали аварийным и необходимо было новое помещение для труппы. Временно театр разместился в кинотеатре "Родина".
Срок завершения строительства нового объекта неоднократно переносили: из-за сильных морозов, коронавируса и дополнительного аукциона на поставку оборудования. Изначально "Сказку" планировали сдать в 2019 году, но работы затянулись ещё на два года. Сам объект за это время подорожал с 290 миллионов до полмиллиарда.
Подробнее про "беду" со строительством "Сказки" можно почитать нашем материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго" и узнать, как метели и бездорожье дикое, а ещё чудовище коронавирусное едва не помешали построить на Алтае чудо-театр.
И когда пройдут первые спектакли?
Уже в субботу, 4 сентября. Это будут постановки "Репка" и "Денискины рассказы". А 16 сентября пройдёт первое кукольное представление для взрослых – "Паша". Оно официально откроет 58-й театральный сезон.
Комментарии
В Барнауле открылся обновлённый театр кукол "Сказка"
Для гостей церемонии подготовили специальную праздничную программу
Кто был на церемонии открытия?
Только VIP-гости.
Становится традицией все празднования для випов.
народ на задворках. Так и на кубке мира по гребле было.
Халерией Хай-Титаникой
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Валерией Гай-Германикой)
1.09.2021 13:00
- гость -
А вдруг мы оказались бы не способны оценить по достоинству тонкий юмор показанной постановки?
Становится традицией все празднования для випов
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это еще с Шукшинских чтений началось, праздник для VIP
Почему власти края ничего не могут нормально организовать?
Здание стоимостью свыше 500 миллионов
Вчера стоимость озвучивали 465 млн. Подросло?
35 лямов на дороге не валяяются
все гости бессмертные киборги, включая пожилых.
по другому отсутствие масок и дистанции в период пандемии объяснить не могу.