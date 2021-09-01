Театр кукол "Сказка" открыли в Барнауле. С Карабасом-Барабасом и Халерией Хай-Титаникой

Фото: Екатерина Смолихина

Новое здание театра кукол "Сказка" торжественно открыли в Барнауле 31 августа. Его построили на месте старого аварийного здания на улице Пушкина. Работы затянулись на три года, а в объект из краевого бюджета вложили более 500 миллионов рублей. По случаю открытия в театре подготовили специальный спектакль об истории строительства "Сказки". В зале присутствовал губернатор Виктор Томенко, члены правительства региона, депутаты АКЗС и Госдумы. А вот детей практически не было: корреспондент amic.ru насчитал только два ребёнка в зале. Впрочем, для юных зрителей театр распахнёт двери уже в ближайшие дни.

Кто был на церемонии открытия?

Только VIP-гости. На входе театра их встречали бронзовые скульптуры героев итальянской комедии масок – Пьеро и Арлекин. Пока детей на улице рядом с театром, которые не имели пригласительных, развлекали аниматоры в кукольных костюмах, почётным гостям во главе с Виктором Томенко организовали экскурсию по объекту. Её провели главный антагонист сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино", владелец кукольного театра Карабас-Барабас и директор учреждения Надежда Васильева. Экскурсоводы завели главу региона за сцену, показали просторное фойе, гримёрки и зал для репетиций. Виктор Томенко был впечатлён увиденным и назвал это событие историческим в жизни не только Барнаула, но и всего края и страны. Ежегодно "Сказку" посещают около 50 тысяч зрителей. Но после переезда в новое здание, уверен Томенко, их число будет только расти.

"Впечатления о театре самые лучшие – улучшились возможности для реализации новых проектов. Световое, звуковое оборудование в зрительном зале даёт возможность для реализации разных фантазий. Театр кукол в Алтайском крае знают и любят. На спектаклях "Сказки" воспитано уже не одно поколение. Кто-то впервые познакомился с театральным искусством именно с посещения постановок нашего кукольного театра и пронёс через всю жизнь любовь к театру", – отметил губернатор.

Что касается многократного переноса сроков сдачи здания, то Виктор Томенко уверен, что в данном случае это пошло на пользу.

"Качество всё-таки важнее, чем сроки. И не надо гнать к каким-то конкретным датам, событиям, обещаниям и юбилеям. Всегда можно объясниться с теми, для кого мы это строим. И сделать объект, который будет стоять десятилетия. А мы надеемся, что и века", – добавил глава края.

Что показали на торжественном открытии?

Импровизированные спектакли-фильмы об истории строительства кукольного театра. Четыре версии истории о возведении здания в историческом центре Барнаула сделали вымышленные режиссёры: Тамерлан Бекмамбетов, Халерия Хай-Титаника, Апесионата Литвинова, Пахом Караваев (пародии на известных современных российских авторов).

В зал на торжественную премьеру пускали только по приглашениям. Поэтому спектакль-шутку увидели только члены правительства региона, строители, члены АКЗС, глава Барнаула Вячеслав Франк и четыре депутата Госдумы. А вот юных зрителей в зале практически не было: только девочка и мальчик, которых усадили в самом центре зрительного зала.

Также во время церемонии открытия губернатор наградил почётными дипломами строителей, специалистов и работников учреждения, благодаря которым театр всё же достроили.

Каким получилось здание "Сказки"?

Одним из красивейших в Барнауле. Министр культуры региона Елена Безрукова уверена, что "Сказка", возможно, едва ли не самый лучший кукольный театр на данный момент в России. Коллеги из других регионов страны заявили о желании построить аналогичные здания у себя. Например, в Тюмени уже планируют за основу взять проект алтайского архитектора Евгения Тоскина – "создателя" "Сказки".

На первом этаже кукольного театра сделали просторный холл с гардеробом и кафе. На втором – фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же планируют проводить концерты и новогодние утренники. В театре установили звуковое и световое оборудование по европейскому стандарту: поднимающийся светодиодный экран, опускающийся на трёхметровую глубину планшет и бесшумные механизмы. В кассовом зале установили уникальный терминал, аналогов которому нет в учреждениях культуры Сибири. Система позволяет удобно выбрать спектакль, посмотреть трейлер к нему и купить билет.

Над созданием занавеса в зрительном зале на 203 места работал художник-монументалист из Пятигорска Александр Кирпичев. А ещё в зрительном зале установили специальные кресла-трансформеры: специалисты утверждают, что на них удобно одновременно сидеть и взрослым, и детям. Общая площадь здания составила около 3500 квадратных метров.

Сколько строили "Сказку"?

Почти четыре года. Идея строительства объекта принадлежит бывшему губернатору Алтайского края Александру Карлину. В 2014 году здание для "Сказки" признали аварийным и необходимо было новое помещение для труппы. Временно театр разместился в кинотеатре "Родина".

Срок завершения строительства нового объекта неоднократно переносили: из-за сильных морозов, коронавируса и дополнительного аукциона на поставку оборудования. Изначально "Сказку" планировали сдать в 2019 году, но работы затянулись ещё на два года. Сам объект за это время подорожал с 290 миллионов до полмиллиарда.

Подробнее про "беду" со строительством "Сказки" можно почитать нашем материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго" и узнать, как метели и бездорожье дикое, а ещё чудовище коронавирусное едва не помешали построить на Алтае чудо-театр.

И когда пройдут первые спектакли?

Уже в субботу, 4 сентября. Это будут постановки "Репка" и "Денискины рассказы". А 16 сентября пройдёт первое кукольное представление для взрослых – "Паша". Оно официально откроет 58-й театральный сезон.