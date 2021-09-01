Барнаульцы оказались меньше довольны своей жизнью, чем большинство россиян

Финуниверситет при правительстве РФ оценил уровень удовлетворённости жизнью среди населения крупных и средних городов страны. Доля респондентов из Барнаула, которые полностью или в основном довольны жизнью, оказалась на уровне 72%. Это ниже, чем средний показатель по стране, – 79%.

Схожий уровень довольства оказался в Новосибирске и Иркутске. Ещё менее довольны своей жизнью во Владивостоке (68%), Улан-Удэ (69%), Хабаровске (68%) и Якутске (67%). Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Мурманск, Москва, Петрозаводск и Калуга.

При этом 29% барнаульцев признались, что в их жизни есть крупные проблемы, которые их волнуют и портят им жизнь. Однако в ряде российских городов ситуация оказалась ещё хуже – там таких жителей более 30%, при среднем показателе по России 27%.