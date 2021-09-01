Барнаульцы оказались меньше довольны своей жизнью, чем большинство россиян

Финуниверситет при правительстве РФ оценил уровень удовлетворённости жизнью среди населения крупных и средних городов страны. Доля респондентов из Барнаула, которые полностью или в основном довольны жизнью, оказалась на уровне 72%. Это ниже, чем средний показатель по стране, – 79%.
Схожий уровень довольства оказался в Новосибирске и Иркутске. Ещё менее довольны своей жизнью во Владивостоке (68%), Улан-Удэ (69%), Хабаровске (68%) и Якутске (67%). Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Мурманск, Москва, Петрозаводск и Калуга.
При этом 29% барнаульцев признались, что в их жизни есть крупные проблемы, которые их волнуют и портят им жизнь. Однако в ряде российских городов ситуация оказалась ещё хуже – там таких жителей более 30%, при среднем показателе по России 27%.
Комментарии
Ну Петрозаводск вообще город довольных людей
72% барнаульцев довольны жизнью? Да ну на ...
1.09.2021 12:41
гость
Если бы 72% барнаульцев ходили по Барнаулу, напевая:
Все в порядке,
И я иду по жизни без оглядки,
Живу спокойно, засыпаю сладко,
И нет обиды за душой
Все открыто
Для поддержания души и быта,
Немного трезвый и слегка небритый
Иду с получкой небольшой
то мы бы заметили
Эээээ.... Интересно кого они опрашивали?
а всегда есть вопрос когда пишут - прошел соцопрос... так с потолка стопудово
Нищий , депрессивный город Б. О чём жители этого города могут радоваться ? Солнце взошло ну и ладно
Перспектив никаких ,чиновники сплошь рукопопые ,зарплаты мизер ,работы путной нет ,молодёжь перспектив нет поэтому уезжает туда где есть жизнь .
Довольны? Серьезно? Чем довольны? Дном? Довольны, что на работу хорошо оплачиваемую не устроиться? Довольны, что цены взлетели больше чем в 2 раза? Довольны отсутствием перспектив молодежи? Чем довольны? А вот опрос когда и где проводился? Среди кого?
Довольны, что на работу хорошо оплачиваемую не устроиться?
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Довольны, что на работу с нищенской зарплатой пока еще пускают. Бесплатно.