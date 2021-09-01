День знаний – как Новый год. Путин поздравил школьников с 1 сентября

Президент России Владимир Путин поздравил школьников с 1 сентября. По словам главы государства, которые прозвучали в эфире телеканала "Россия 24", День знаний – "это тоже Новый год, новый учебный год".

Глава государства поздравил учеников в ходе встречи с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан". Путин отметил, что цель его общения со школьниками – пробудить у них интерес к истории, "побудить вас изучать её".

Напомним, что 1 сентября во всех школах Алтайского края торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции. Учебный год начался для 276 тысяч школьников Алтайского края, больше 30 тысяч из них пошли в первые классы.