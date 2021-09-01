Алтайские школы и вузы начинают учебный год в очном формате

Новый учебный год школьники и студенты Алтайского края начали в традиционном формате, сообщает пресс-служба правительства региона.

"1 сентября в Алтайском крае свыше 275 тысяч мальчишек и девчонок сели за парты, для 30 тысяч первоклассников впервые прозвенел школьный звонок. Занятия начались в очном формате и для студентов вузов края, учащихся отраслевых учебных заведений", – говорится в сообщении.

С Днём знаний школьников и студентов поздравили члены правительства и руководители органов исполнительной власти региона.

Так, зампредседателя правительства края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев побывали в Алтайском государственном аграрном университете. Зампред Игорь Степаненко посетил торжественную линейку в алтайском филиале РАНХиГС, а также нанёс визит в Алтайский государственный медуниверситет. Компанию ему составил министр здравоохранения края Дмитрий Попов, который также поздравил студентов и преподавателей медицинского колледжа.

Кроме того, заместитель председателя правительства региона Денис Губин поучаствовал в открытии образовательного центра "Точка роста" в Бродковской школе Павловского района, министр социальной защиты края Наталья Оськина посетила школу № 135 Барнаула, министр культуры Елена Безрукова поздравила с Днём знаний студентов Алтайского государственного института культуры и учащихся краевого музыкального колледжа, а министр строительства и ЖКХ Иван Гилев побывал в школе № 126. Помимо этого, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова сегодня посетил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.