Эксперты назвали заметный симптом рака крови

Одним из симптомов лейкемии может быть повышенная потливость по ночам. К такому выводу пришли эксперты благотворительной организации Blood Cancer UK.

Исследователи опросили более двух тысяч человек, у 31% повышенная потливость наблюдалась в том числе по ночам перед постановкой диагноза. Как предполагают исследователи, явление может говорить о попытке организма бороться с заболеванием.

Издание Express пишет, что повышенное потоотделение также наблюдается у женщин в период менопаузы, однако при лейкемии явление носит постоянный характер. Представители организации посоветовали людям, которые страдают ночной потливостью, обратиться к врачу.