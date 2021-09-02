Барнаульский суд признал запрещённой информацию на сайте, продающем БАДы и витамины

Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию американского интернет-магазина iHerb. Об этом сообщают "Ведомости".
Прокуратура подала иск после обращения активистов организации "Народный контроль", которые насчитали на ресурсе более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы.
Экспертом выступил главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на содержание в БАДах ряда опасных веществ.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу. Как только это произойдёт, то данные направят в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории России.
Комментарии
Кому это выгодно? Риторический вопрос. Там магний можно купить за 600 руб и хватит его на полгода. А в наших аптеках 400 руб, но на 1,5 недели.
Эмалар-здоровья дар!
Поддерживаю предыдущий отзыв. Роскомнадзор лучше бы запретил "Эвалар", с его всевдополезными БАДами, а iHerb не трогал. Но нет же, сынок из "Ведра" не даст.
Это чтобы Эвалар процветал
Давно пора запретить РИТАМОРГ и Эволор - это запрещенные производители продукции !!
таким макаром могут и Али и Бабу закрыть сделать запрещённой на территории РФ - маразм крепчает. А пальмовое масло что то не запрещают, значит это кому-то выгодно.
Эва...л - мела ДАР!!!