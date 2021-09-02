6,5 тысячи жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды

Коммунальщики временно отключат горячую воду для устранения повреждения на теплосети диаметром 500 мм. Аварию обнаружили у дома № 61 по проспекту Ленина.

"На сутки – с 14:00 2 сентября до 14:00 3 сентября – для 61 многоквартирного дома, семи частных домов, детского сада, трёх образовательных и двух медицинских учреждений, а также 24 административных зданий по улицам Молодёжная, Чкалова, Димитрова, проспекту Комсомольскому и др. будет ограничена подача ресурса", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СГК.

Отмечается, что всего под отключение попадут 6523 жителя Барнаула.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.