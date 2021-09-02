Эмигрировавшие россияне стали чаще возвращаться в Алтайский край

Число россиян, которые вернулись из-за границы в Алтайский край, в 2021 году выросло в два раза – до 1,2 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по труду и занятости населения Алтайского края.

"Всего с начала года в Алтайский край переехали 1243 соотечественника. В прошлом году на 1 сентября у нас было 604 человека, то есть в два раза меньше. Такой интерес к региону мы связываем с большой информационной работой, которая была проведена в этом направлении. В частности, проводились презентации в Германии, и в этом году оттуда поступило уже около 30 заявлений. Кроме того, оказала влияние и ситуация с ослаблением ограничений, введённых в прошлом году в период пандемии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году интерес к Алтайскому краю вырос у россиян из Германии, Латвии и Украины. Также отмечается приток возвращенцев из Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.