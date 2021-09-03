Педагоги сельских школ Алтайского края будут вести для школьников занятия по шахматам

Учителя начальных классов сельских школ Алтайского края прошли в Барнауле курсы повышения квалификации. Обучение организовала краевая Федерация шахмат. Теперь 25 педагогов из Быстроистокского, Баевского, Благовещенского, Волчихинского и других районов будут вести для школьников еженедельные занятия по шахматам.

Слушатели курса изучили формы и методы обучения игре в шахматы, оценку результатов обучения, особенности организации внеурочной деятельности. Обучение проводил доцент кафедры математического образования, информатики и ИКТ КАУ ДПО "АИРО им А.М. Топорова", кандидат физико-математических наук Сергей Аборнев. Ассистировал ему вице-президент ОО "Федерация шахмат Алтайского края" Денис Хитров.

Напомним, что Федерация шахмат Алтайского края реализует проект "Детский сельский шахматный клуб" с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект направлен на создание условий для бесплатных занятий шахматами детей, проживающих в сельской местности Алтайского края. Проект охватывает территории семи районов Алтайского края – Быстроистокского, Баевского, Благовещенского, Волчихинского, Романовского, Советского и Чарышского. Основной задачей является открытие семи сельских шахматных клубов, в которых дети смогут бесплатно учиться шахматам.