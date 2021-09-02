Новый автобусный маршрут появился в Барнауле

С 1 сентября возобновлена работа автобусного маршрута № 150. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Движение автобусов будет организовано по следующему пути следования: от п. Новомихайловка (улица Центральная) по Павловскому тракту до улицы Солнечная Поляна, далее по улице Энтузиастов (остановка "Микрорайон Урожайный"). В обратном направлении: остановка "Микрорайон Урожайный" – улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна – Павловский тракт – п. Новомихайловка (улица Центральная).
Автобусы будут ездить с 06:00 (отправление от п. Новомихайловка) до 21:45 (конечная ост. "Микрорайон Урожайный"). В "пиковые" отрезки интервал между ними будет составлять 30 минут, а в "межпиковые" – 60 минут. Стоимость проезда – 23 рубля.
Комментарии
На друг маршрутах до Новомихайловки берут более 30 рублей. Дорога хорошая.
Только вот часовой интервал — это много. Попробуй дождись в непогоду...
2.09.2021 16:22 - гость -
Не переживай. После выборов везде повысят.
На другИХ маршрутах
2.09.2021 16:30
Можно и пешком за 3 часа дойти, если повысят до 500 рублей.
Маршрут на карте и его описание не совпадают!!!