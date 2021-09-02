Новый автобусный маршрут появился в Барнауле

С 1 сентября возобновлена работа автобусного маршрута № 150. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение автобусов будет организовано по следующему пути следования: от п. Новомихайловка (улица Центральная) по Павловскому тракту до улицы Солнечная Поляна, далее по улице Энтузиастов (остановка "Микрорайон Урожайный"). В обратном направлении: остановка "Микрорайон Урожайный" – улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна – Павловский тракт – п. Новомихайловка (улица Центральная).

Автобусы будут ездить с 06:00 (отправление от п. Новомихайловка) до 21:45 (конечная ост. "Микрорайон Урожайный"). В "пиковые" отрезки интервал между ними будет составлять 30 минут, а в "межпиковые" – 60 минут. Стоимость проезда – 23 рубля.