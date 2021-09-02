Пожарные спасли четверых человек при пожаре в барнаульской многоэтажке

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Пожарные спасли четверых жильцов многоэтажки на Змеиногорском тракте в Барнауле и эвакуировали 15 человек при тушении возгорания 2 сентября. Всего за сутки в Барнауле произошло три пожара.

Как сообщает пресс-центр МЧС по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила в 11:43. Через пять минут спасатели были на месте. Из окна на 2-м этаже шёл дым, было сильное задымление в подъезде. Звено газодымозащитной службы вывело по лестничным маршам 15 человек. Ещё четверых спасли, используя защитные маски. На улице ждала автолестница для эвакуации, однако она не понадобилась.

"Обесточив и зайдя в квартиру, мы обнаружили, что открытым пламенем в одной из комнат горят телевизор и домашний кинотеатр. Мы незамедлительно приступили к тушению возгорания и спасению людей из расположенных выше квартир. Хозяев в квартире не было, они ждали нас у подъезда", – рассказал прибывший первым к месту пожара начальник караула пожарно-спасательной части № 9 Алексей Скрябин.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание на площади один квадратный метр. Всего к работам привлекли 11 единиц техники и 46 человек личного состава. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.