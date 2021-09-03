Подбрось угля. Готов ли Алтай к отопительному сезону и где зимой ждать беды?

Больше 150 котельных в Алтайском крае до сих пор отключены от электроэнергии за долги. Об этом рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев на заседании правительства 2 сентября, где обсуждали готовность края к отопительному сезону. Правда, министр заверил, что на этих котельных тоже вовсю идёт подготовка к работе. Тем не менее есть в регионе и муниципалитеты, которые рискуют остаться без паспортов готовности. А Яровое и Алейск их точно не получат – в очередной раз. Как там планируют пережить зиму, готовы ли котельные края к холодам и хватит ли всем угля, доложили губернатору Виктору Томенко алтайские министры и чиновники.

Света нет, но вы готовьтесь

До проверок Ростехнадзора, по итогам которых муниципалитеты будут получать паспорта готовности, осталось меньше месяца. При этом 164 котельных в Алтайском крае до сих пор остаются отключёнными от электричества, отметил Гилев. Тем не менее, подчеркнул глава Минстроя, ситуация налаживается: ещё несколько лет назад обстановка в крае накануне отопительного сезона была хуже. Например, в 2018 году к 1 сентября на Алтае было отключено 378 котельных.

"К началу проверок это количество в разы уменьшалось, котельные подключали к электричеству. А потом начинались разбирательства с прокуратурой и судами, потому что долги-то оставались. В итоге запуск отопительного сезона у нас растягивался на три недели. С 2019 года при поддержке губернатора нам эту ситуацию удалось переломить. Отключённых котельных стало меньше. И отопительный период мы теперь начинаем всего за три дня. Надеюсь, что после 15 сентября в регионе все котельные будут подключены к электричеству. К этому времени уже надо делать пробные запуски, заполнять системы и затапливать котлы, а не бегать разбираться с задолженностями", – объяснил Гилев.

По его словам, отключённые котельные тоже готовят к предстоящей зиме, используя дизельные генераторы. Об этом Минстрою доложили главы проблемных муниципалитетов. Правда, главного федерального инспектора по Алтайскому краю аппарата полпреда президента РФ в СФО Юрия Земского этот ответ не удовлетворил. Он вспомнил прошлый год, когда Третьяковский район с похожими проблемами даже получил паспорт готовности, но по факту не был готов к зиме. Гилев заверил, что такого в этом году не будет – работы на всех котельных тщательно проверят.

Всего к отопительному сезону 2021-2022 в Алтайском крае готовят 1786 малых котельных. На ремонт выделили больше 2,5 млрд рублей, где 476 млн – деньги ресурсоснабжающих организаций, 245 млн – из федерального бюджета и около 2 млрд краевых средств. По словам Гилева, в регионе заменили уже 165 единиц котельного оборудования из 193 запланированных. Кроме того, подрядчики переложили 119 км теплосетей из 131 км, которые нужно обновить.

Паспорта дадут не всем

Болевыми точками на карте региона остаются Алейск и Яровое. В городе-курорте, напомним, уже третий сезон подряд действует режим ЧС. Краевые власти были вынуждены его ввести: состояние местной ТЭЦ оказалось настолько критичным, что коммунальные аварии там не прекращались. В морозы люди оставались без отопления.

Тогда ситуацию взял на контроль губернатор региона. У станции сменился эксплуататор, а объектом занялась экспертная группа с участием СГК, "Интер РАО" и Бийского котельного завода.

Ситуация за два года улучшилась, отметил министр промышленности края Вячеслав Химочка. При этом он подчеркнул, что снимать режим ЧС пока рано. На объекте предстоит ещё много работы.

"В сетях теплопотери составляют около 30% – это уже огромный показатель. А внутри самой ТЭЦ потери вообще невозможно оценить. По отдельным узлам и агрегатам просто отсутствуют приборы учёта", – объяснил Химочка.

Кроме того, сибирский Ростехнадзор выявил на объекте больше 120 нарушений. Многие из них, отметил замруководителя ведомства Андрей Плешивцев, могут серьёзно сказаться на ходе предстоящего отопительного сезона. Он даже предложил создать дорожную карту и ежедневно проверять, как идут работы на ТЭЦ.

Губернатор согласился: режим ЧС в Яровом пока придётся сохранить. Он назвал город "болевой точкой на карте края", которому региональные власти будут уделять особое внимание.

Что касается Алейска, там ситуация не такая печальная. Фактически город готов: 16 из 17 котельных отвечают всем требованиям, рассказал глава города Иван Маскаев. А та, из-за которой Алейск останется без паспорта готовности, находится в ведомстве Минобороны. Поэтому муниципальные власти повлиять на объект никак не могут.

Томенко согласился, что здесь к местным властям претензий нет: со своей стороны они сделали всё возможное. По словам губернатора, краевые власти тоже пытаются решить вопрос с Министерством обороны, чтобы на проблемной ТЭЦ начали устранять замечания Ростехнадзора. И дело, отметил Томенко, уже сдвинулось с мёртвой точки. Но пока Алейск формально будет считаться не готовым к отопительному сезону.

По словам Гилева, к "зоне риска" относят и районы, которые не получили паспорта готовности год назад. Из 138 муниципалитетов в крае таких было шесть: в Заринском, Каменском, Тальменском и Хабарском районам.

Чтобы в этот раз история не повторилась, за дело взялся Ростехнадзор. Ведомство всё лето проводило внеплановые проверки, особое внимание уделяя "двоечникам" прошлого года. По словам Гилева, это дало результат: проверяющие выявили 164 нарушения (без учёта Ярового из Алейска), 142 из которых уже устранили. Остальное планируется исправить в ближайшее время.

Угля-то хватит?

В среднем малые котельные края расходуют за зиму около 640 тысяч тонн угля, рассказал Гилев. К 15 сентября в муниципалитетах должен быть сформирован минимальный норматив – 130 тысяч тонн. Сейчас на складах находится 107 тысяч тонн твёрдого топлива. В Минстрое уверены, что к указанной дате предприятия успеют закупить недостающий уголь.

Между тем есть районы, где с топливом всё совсем плохо. Например, на складах в Славгороде, а также в Змеиногорском, Немецком, Крутихинском, Третьяковском и Каменском районах сейчас есть всего четверть от минимального запаса. По словам Гилева, нехватка угля – это прямая недоработка местных властей. Мол, зимой от запаса топлива зависит жизнь людей. А потому главы муниципалитетов должны искать любой способ обеспечить котельную углём.

Чтобы не возникло коллапса, региональный Минстрой каждый год формирует резервный запас угля. В этом году планируется закупить 60 тысяч тонн топлива на 190 млн рублей. 29,6 тысячи тонн уже есть на складах, ещё 18,6 тысячи тонн ведомство ожидает в ближайшее время. Этим запасом смогут пользоваться муниципалитеты, где твёрдое топливо закончилось.

Но постоянно обращаться за помощью к краевым властям – плохая идея, подчеркнул Гилев. По его словам, руководители, которые вынуждены брать уголь из регионального резерва, сами расписываются в своей несостоятельности. И намекнул, что к их работе по итогам отопительного сезона у правительства будут вопросы.

У гигантов всё по плану

А вот у алтайских предприятий крупной энергетики всё идёт по плану, заверил Вячеслав Химочка. Всего в регионе действует 9 генерирующих объектов, 11 территориальных сетевых организаций и 4 гарантирующих поставщика электроэнергии. В этом году энергокомпании вложили 3 млрд рублей в ремонт оборудования, и ещё 4,2 млрд – в инвестпрограммы.

Большинство работ завершили ещё летом. На 1 августа было отремонтировано 40 единиц основного энергетического оборудования из 61 запланированного, а перекладку труб завершили на 37 километрах участков из 39. По словам Химочки, ремонт оставшегося оборудования, которое необходимо именно для выработки тепла, обязательно закончат в срок. А работы, которые не влияют на количество производимой энергии, – до конца года.

Хватает на энергогенерирующих предприятиях и угля. По словам главы регионального Минпрома, запасы твёрдого топлива на всех ТЭЦ края уже сейчас превышают нормативы в 2,7 раза – более 630 тысяч тонн.

15 из 23 предприятий крупной энергетики Алтайского края получают паспорта готовности в федеральном Минэнерго. По словам Химочки, 13 объектов уже получили статусы "готов" или "готов с условиями". На оставшихся двух предприятиях, заверил министр, уже почти исправили все недочёты.

Остальные компании, как и муниципалитеты, начнут получать паспорта готовности позже. По словам специалиста Ростехнадзора Андрея Плешивцева, в этом году плановые проверки начнутся с 22 сентября: сроки сдвинули из-за выборов. А закончится проверка, как и всегда, 15 ноября.