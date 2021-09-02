Более 80% барнаульских многоэтажек готовы к отопительному сезону

Более 80% жилых домов в Барнауле получили акты готовности к отопительному сезону. Об этом в ходе совещания по вопросу готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов в мэрии заявил председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

"В соответствии с графиком продолжается приёмка систем централизованного теплоснабжения потребителей города Барнаула к предстоящему зимнему периоду 2021/2022 годов. По состоянию на 2 сентября получены акты готовности на 2345 домов, это 81,6% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением, запитанных от АО "Барнаульская генерация", – цитирует его слова пресс-центр администрации.

На совещании также обсудили ремонт инженерных сетей. Так, предприятие "Барнаульская теплосетевая компания" продолжает ремонт магистральных сетей тепловодоснабжения и другие плановые работы по подготовке котлов, котельного и вспомогательного оборудования к зиме. Все мероприятия выполняются в соответствии с графиком. Водоканал также выполнил 59% от годового плана – работы на сетях общей протяжённостью 5,6 километра.

Заместители глав районных администраций проинформировали о подготовке ведомственных котельных к зиме. Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период получили почти все котельные города.