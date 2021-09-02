Алтайский спортсмен вынесет знамя сборной России на закрытии Паралимпиады в Токио

Алтайский пловец станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады в Токио. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Знамя команды Паралимпийского комитета России во время закрытия Игр понесёт бийчанин Роман Жданов.

Напомним, алтайский атлет завоевал на Паралимпиаде золотые медали на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 метров и 200 метров вольным стилем.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио пройдёт 5 сентября.