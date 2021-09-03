"Военный врач из Техаса" украл у жительницы Барнаула более миллиона рублей

В Барнауле 56-летняя сотрудница больницы стала жертвой мошенника, который по переписке прикидывался военным врачом из Техаса и обещал к ней приехать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Всё началось с того, что горожанка в надежде встретить приличного мужчину создала анкету на сайте знакомств. В августе она познакомилась там с иностранцем, который представился Расселом.
Новый знакомый рассказал, что сам он из штата Техас, но сейчас служит врачом в Иордании. Свои слова он подтвердил фотографиями с места службы и своего заграничного дома.
В дальнейшем мужчина вошёл в доверие, рассказывая жительнице Барнаула, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной. А затем и вовсе заявил о намерении приехать к ней в отпуск.
"Для этой цели он решил попросить в долг денег у новой знакомой, которые, конечно же, обещал вернуть. Воздыхатель попросил у потерпевшей 14 тысяч долларов. Ничего не заподозрив, женщина взяла кредит в общей сложности более чем на миллион рублей и перевела деньги на указанный женихом счёт", – говорится в сообщении.
После этого Рассел перестал отвечать на сообщения. Горожанка обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Комментарии
А сколько ещё жительниц Барнаула ждут, что им напишут Расселы из Техаса или Чаки из Аризоны, и всё наконец сложится и наладится...
представился Расселом.
Фамилия не Кроу случайно?
Лошара
вот это овца... америкосовский военврач просит кучу бабла в долг чтоб практически из турции прилететь...
надеюсь она в больнице полы трет и людей не лечит...
так может быть его служба собственной безопасности задержала. учитывая постоянное вмешательство России во внутренние дела США
Я календарь переверну
И снова третье сентября,
На фото я твоё взгляну
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
https://www.amic.ru/news/477245/
Ричард уже был. Теперь Рассол