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Новости

"Военный врач из Техаса" украл у жительницы Барнаула более миллиона рублей

, ИА "Амител"
Во время переписки новый знакомый заверил горожанку, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле 56-летняя сотрудница больницы стала жертвой мошенника, который по переписке прикидывался военным врачом из Техаса и обещал к ней приехать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Всё началось с того, что горожанка в надежде встретить приличного мужчину создала анкету на сайте знакомств. В августе она познакомилась там с иностранцем, который представился Расселом.

Новый знакомый рассказал, что сам он из штата Техас, но сейчас служит врачом в Иордании. Свои слова он подтвердил фотографиями с места службы и своего заграничного дома.

В дальнейшем мужчина вошёл в доверие, рассказывая жительнице Барнаула, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной. А затем и вовсе заявил о намерении приехать к ней в отпуск.

"Для этой цели он решил попросить в долг денег у новой знакомой, которые, конечно же, обещал вернуть. Воздыхатель попросил у потерпевшей 14 тысяч долларов. Ничего не заподозрив, женщина взяла кредит в общей сложности  более чем на миллион рублей и перевела деньги на указанный женихом счёт", – говорится в сообщении.

После этого Рассел перестал отвечать на сообщения. Горожанка обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.09.2021 09:49
Виктор

А сколько ещё жительниц Барнаула ждут, что им напишут Расселы из Техаса или Чаки из Аризоны, и всё наконец сложится и наладится...

3.09.2021 09:52
- гость -

представился Расселом.

Фамилия не Кроу случайно?

3.09.2021 10:14
- гость -

Лошара

3.09.2021 10:20
- гость -

вот это овца... америкосовский военврач просит кучу бабла в долг чтоб практически из турции прилететь...

надеюсь она в больнице полы трет и людей не лечит...

3.09.2021 10:29
гiсть

так может быть его служба собственной безопасности задержала. учитывая постоянное вмешательство России во внутренние дела США

3.09.2021 10:46
средний ЧЭК

Я календарь переверну
И снова третье сентября,
На фото я твоё взгляну
И снова третье сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось,
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.

3.09.2021 10:58
- гость -

https://www.amic.ru/news/477245/
Ричард уже был. Теперь Рассол

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