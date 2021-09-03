"Военный врач из Техаса" украл у жительницы Барнаула более миллиона рублей

В Барнауле 56-летняя сотрудница больницы стала жертвой мошенника, который по переписке прикидывался военным врачом из Техаса и обещал к ней приехать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Всё началось с того, что горожанка в надежде встретить приличного мужчину создала анкету на сайте знакомств. В августе она познакомилась там с иностранцем, который представился Расселом.

Новый знакомый рассказал, что сам он из штата Техас, но сейчас служит врачом в Иордании. Свои слова он подтвердил фотографиями с места службы и своего заграничного дома.

В дальнейшем мужчина вошёл в доверие, рассказывая жительнице Барнаула, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной. А затем и вовсе заявил о намерении приехать к ней в отпуск.

"Для этой цели он решил попросить в долг денег у новой знакомой, которые, конечно же, обещал вернуть. Воздыхатель попросил у потерпевшей 14 тысяч долларов. Ничего не заподозрив, женщина взяла кредит в общей сложности более чем на миллион рублей и перевела деньги на указанный женихом счёт", – говорится в сообщении.

После этого Рассел перестал отвечать на сообщения. Горожанка обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".