Глава Алтая рассказал о планах строительства двух новых аэропортов

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин во время Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил о планах построить два новых аэропорта в районах. Об этом глава региона сообщил изданию "Политика сегодня". По его словам, юг региона пока не нуждается в новых аэропортах даже с учётом возросшего туристического спроса.

"Мы выполняем все нормы, которые сейчас есть. Строительство новых аэропортов не нужно. В этом году один рейс до Кош-Агача в день, в следующем году будет два рейса до Кош-Агача. Этого достаточно. Другое дело, что мы будем ещё два открывать – на Телецком озере и на Улаган", – сказал Олег Хорохордин журналистам.

Также глава республики заявил о планах собственников аэропорта Горно-Алтайска (АФК "Система" и Сбербанк) обустроить международный терминал.

"Мы прошли все согласования. Тот, который сейчас есть, он станет международным. Построят новый современный терминал. Росавиация и Минтранс введут новые стоянки – у нас взлётно-посадочная полоса позволяет это сделать", – считает глава республики.

По его мнению, поток пассажиров на Алтай растёт стремительно, поэтому необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру региона.

"Если в 2019 году был 58 тысяч поток авиапассажиров, то к концу того же года мы перешли за сто тысяч, за 2020 год сделали 148 тысяч (несмотря на то, что два месяца мы были закрыты). В этом году мы перешагнём планку в триста тысяч. Направление сейчас супервостребованное. У нас же железной дороги нет и мы не планируем её проводить, потому что нет всё-таки такого грузопотока. Международный аэропорт – это вопрос двух-трёх лет", – заключил глава Алтая.

Создание международного терминала Олег Хорохордин анонсировал ещё в 2019 году. В связи с постоянно растущим пассажиропотоком терминал аэропорта Горно-Алтайска планируют расширить, что позволит в будущем получить ему международный статус.

Отметим, что ранее Хорохордин выступил против строительства современной трассы до Пекина, которая должна была пройти через территорию Республики Алтай. Проект стоимостью сотни миллиардов мог бы принести региону огромные инвестиции. Однако глава региона посчитал, что строительство отразится на экологии.