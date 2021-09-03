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Новости

Глава Алтая рассказал о планах строительства двух новых аэропортов

, ИА "Амител"
Это связано с ростом потока туристов в регион

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин во время Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил о планах построить два новых аэропорта в районах. Об этом глава региона сообщил изданию "Политика сегодня". По его словам, юг региона пока не нуждается в новых аэропортах даже с учётом возросшего туристического спроса.

"Мы выполняем все нормы, которые сейчас есть. Строительство новых аэропортов не нужно. В этом году один рейс до Кош-Агача в день, в следующем году будет два рейса до Кош-Агача. Этого достаточно. Другое дело, что мы будем ещё два открывать – на Телецком озере и на Улаган", – сказал Олег Хорохордин журналистам.

Также глава республики заявил о планах собственников аэропорта Горно-Алтайска (АФК "Система" и Сбербанк) обустроить международный терминал.

"Мы прошли все согласования. Тот, который сейчас есть, он станет международным. Построят новый современный терминал. Росавиация и Минтранс введут новые стоянки – у нас взлётно-посадочная полоса позволяет это сделать", – считает глава республики.

По его мнению, поток пассажиров на Алтай растёт стремительно, поэтому необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру региона.

"Если в 2019 году был 58 тысяч поток авиапассажиров, то к концу того же года мы перешли за сто тысяч, за 2020 год сделали 148 тысяч (несмотря на то, что два месяца мы были закрыты). В этом году мы перешагнём планку в триста тысяч. Направление сейчас супервостребованное. У нас же железной дороги нет и мы не планируем её проводить, потому что нет всё-таки такого грузопотока. Международный аэропорт – это вопрос двух-трёх лет", – заключил глава Алтая.

Создание международного терминала Олег Хорохордин анонсировал ещё в 2019 году. В связи с постоянно растущим пассажиропотоком терминал аэропорта Горно-Алтайска планируют расширить, что позволит в будущем получить ему международный статус.

Отметим, что ранее Хорохордин выступил против строительства современной трассы до Пекина, которая должна была пройти через территорию Республики Алтай. Проект стоимостью сотни миллиардов мог бы принести региону огромные инвестиции. Однако глава региона посчитал, что строительство отразится на экологии.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.09.2021 13:06
- гость -

Побрил всех со скоростным ж/д транспортом. Вот и ходите теперь на конях.

3.09.2021 13:17
шУРУПЫ

КОСМОПОРТ! - СТРОИТЬ НАДО КОСМОПОРТ!

3.09.2021 13:18
- гость -

Можно было построить скоростную железную дорогу из Китая в Европу через Алтай и получать деньги за обслужвание и транзит. Все-таки ж/д надежнее и безопаснее, чем Северный морской путь.

3.09.2021 13:23
- гость -

Когда Нью-Улаган построят вслед за Нью-Васюками?

3.09.2021 13:29
- гость -

Балабол. От ЖД отказался, аэропорты строй ему.
Сольют его, сейчас выставляют ду...аком.

3.09.2021 13:30
Pandr3

3.09.2021 13:18
Можно,но дорога через Казахстан короче и не проходит через горы.

3.09.2021 13:39
- гость -

Все правильно сделал. Экспансию азии замедлил чуток.

3.09.2021 13:40
- гость -

Где он там на Телецком собрался открывать среди скал больше 2000 м? Долину Чулышмана засирать собрался?

3.09.2021 13:58
Виктор

3.09.2021 13:30
Pandr3

Как не проходит? Там пограничная станция Дружба на горном перевале

3.09.2021 14:24
гiсть

он не глава Алтая, он глава Республики Алтай. не надо забирать у Края название

3.09.2021 14:27
- гость -

Можно,но дорога через Казахстан короче и не проходит через горы.
---------
Зачем руссофобский ненадежный посредник, Украина 2, нужен? Чем меньше посредников, тем лучше.

3.09.2021 14:32
- гость -

дорога через Казахстан короче
-----
Казахстан сильно зависит от Турции и США.

3.09.2021 14:44
- гость -

3.09.2021 14:32
- гость -
Казахстан сильно зависит от Турции и США.

Каким образом зависит? Байконур стал турецким или американским?

3.09.2021 14:52
Иsтина

3.09.2021 13:18
- гость -

Как через Укок строить??? и через хребет Табын-Богдо-Ола нужен как минимум туннель.
Ну разве что если ты его лично копать пойдёшь....

3.09.2021 14:56
- гость -

3.09.2021 14:44
---------
Биологические лаборатории США в Казахстане.
Турция имеет плану по включению Казахстана в свои территории.

3.09.2021 15:01
- гость -

3.09.2021 14:52
Иsтина
Ну разве что если ты его лично копать пойдёшь....
-------------
Мало ли Россия туннелей построила. Китайцы за полгода построят.

3.09.2021 15:09
- гость -

Глава Алтая рассказал

Вообще то глава Алтая это Томенко. Хорохордин глава автономной Горноалтайской обрасти в составе Алтайского края. Край от области отличается тем, что в его состав входит автономия (Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, Приморский, Алтайский).

3.09.2021 15:10
гiсть

Каким образом зависит? Байконур стал турецким или американским?
---
а зачем Америке Байконур? у них есть откуда ракеты запускать.
навскидку - российское поезда ходили через Казахстан, дорога короче, сейчас ходят более длинным путем

3.09.2021 15:10
- гость -

3.09.2021 14:56
- гость -
Турция имеет плану по включению Казахстана в свои территории.

На карту посмотрите.
Турция со своими курдами не может разобраться. Какие там могут быть планы по Средней Азии, которая не пускает американцев с их базами.

3.09.2021 15:24
- гость -

Через год откроют все Таиланды, Турции, Китаи, Индии и прочее, начнут демпинговать, и поток в Горный сократится обратно до 100 тыщ в год.
И на какие ши-ши тогда содержать множество аэропортов?
Подаааайте пару млрд!

3.09.2021 15:25
- гость -

3.09.2021 15:10
- гость -
Он не умеет на карту смотреть. Конспиролухи - они такие.

3.09.2021 15:36
- гость -

Турция со своими курдами не может разобраться.
-----------
В Сирии воевала, Азейбарджан и Армению подчинила, Украине помогает беспилотниками. А с полунищими азиатами легко справится. Можно стравить киргизов, таджиков и узбеков.

3.09.2021 15:40
- гость -

3.09.2021 15:10
На карту посмотрите.
--------
Англия и США по всему миру влияние имели и имеют.

3.09.2021 15:51
- гость -

И будут иметь.

3.09.2021 16:10
- гость -

3.09.2021 15:51
- гость -
И будут иметь.

Ишь ты какой. И много они навлияли в Афганистане, позорно оттуда сбежав?
А талибы, которые их спокойно выгнали, сейчас не могут справиться с таджиками в Панджшерской долине.

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