Закон, который не работает. Почему сироты на Алтае остаются без жилья и сертификатов?

Сироты Алтайского края в 2021 году останутся без жилищных сертификатов, на которые они подавали заявления весной. Об этом на заседании правительства 2 сентября рассказал глава регионального Минстроя Иван Гилев. Напомним, закон о сертификатах в феврале 2021 года приняли в краевом парламенте. Сейчас сироте в регионе очень трудно получить заветную квартиру: слишком много всяких "но" в нормативах. Из-за этого в крае скопилась многотысячная очередь на жильё. Жилищные сертификаты должны были стать альтернативой и разгрузить поток желающих.

Но оказалось, что принятая АКЗС инициатива попросту не работает из-за несостыковок с федеральным законодательством. Гилев рассказал, почему так вышло, когда сертификаты всё же начнут выдавать и почему найти квартиру для сироты в регионе – почти невыполнимая задача.

Очередь постоянно растёт

Сейчас право на квартиру в Алтайском крае имеют 6120 сирот. Это те воспитанники детдомов, которые достигли совершеннолетия, объяснил Гилев. По словам министра, в ближайшие три года к этому количеству добавятся ещё 1762 человека. И это только те, кто уже подал заявление. Некоторые подадут заявление позже, ещё больше увеличив очередь, подчеркнул глава Минстроя.

Списки желающих растут намного быстрее, чем количество подходящих квартир в крае, согласился губернатор Виктор Томенко.

"Ежегодно какое-то количество таких жителей получают своё жилье. Но появляются новые люди в очередях. Мы чётко видим и отслеживаем этот поток. Тех, кто в ближайшие годы придёт в этот список ожидания, мы уже знаем по именам. Это примерно по 700-800 человек каждый год", – сказал глава региона.

Сироте можно выделить только квартиру, которая жёстко соответствует утверждённым строительным нормам и правилам (СНиПам). Так, площадь жилья должна быть не меньше 28 и не больше 33 квадратных метров. Студии и "евродвушки", согласно правилам, предоставлять нельзя. А это, к слову, самые популярные у барнаульцев квартиры, поэтому в новых домах их больше всего.

К тому же, отметил Гилев, жильё в новых домах раскупают ещё на стадии котлована. Региональное жилищное управление (РЖУ) такого себе позволить не может: ведомство имеет право закупать только готовые квартиры.

"С начала года РЖУ объявляло аукционы на покупку 787 квартир на 1 млрд рублей. По 581 они не состоялись, даже несмотря на то, что мы готовы приобретать по рыночным ценам. Аукционы проводили в 40 муниципалитетах края, где проживают 80% от всего числа сирот. Так вот, в 25 муниципалитетах мы не смогли приобрести ни одной квартиры", – рассказал Гилев.

Чтобы "разгрести" всю скопившуюся очередь, в год для сирот нужно закупать около 1900 квартир, подсчитали в Минстрое. "Сегодня такие объёмы жилья в крае найти просто невозможно. Нет предложений", – заключил министр.

Тем не менее в 2021 году РЖУ смогло заключить контракты на 266 квартир на общую сумму 348 млн рублей.

Суду не докажешь

Из-за дефицита квартир Минстрой к концу года не успевает освоить все выделенные средства, рассказал Гилев. Вот и сейчас у РЖУ есть ещё 219 млн рублей, на которые можно закупить жильё для сирот. Специалисты ежедневно мониторят рынок недвижимости и ищут варианты.

В других регионах России, отметил глава ведомства, ситуация такая же. Но в некоторых субъектах нашли выход: там ввели жилищные сертификаты, которые россияне могут самостоятельно использовать на покупку квартиры.

В феврале 2021 года подобный закон приняли и в АКЗС. Право на жилищный сертификат получили сироты старше 23 лет. Ожидалось, что уже в этом году такой возможностью воспользуются около 170 жителей. И желающие нашлись. Но на деле оказалось, что получить сертификат невозможно.

"Мера оказалась востребованной. Мы приняли 321 заявление на получение сертификата. Чтобы его предоставить, нам нужно мировое соглашение от суда, в котором истец отказывается от квартиры и соглашается на сертификат. Так вот, мы направили в суд 43 таких соглашения. По четырём из них мы получили отказ, а остальные просто отложили. Дело в том, что на федеральном уровне закона о сертификатах нет. Из-за этого суды решения не принимают. Де факто мы исходим из того, что начать предоставлять сертификаты и помогать детям не сможем", – объяснил ситуацию Гилев.

По словам министра, чтобы в Алтайском крае, наконец, начали выдавать жилищные сертификаты, нужны изменения на федеральном уровне. Иначе – никак.

Квартира есть? А если найду?

Виктор Томенко предложил проработать вопрос с другой стороны: посмотреть, можно ли сделать мировое соглашение необязательным. По его мнению, этим следует заняться будущему созыву АКЗС, который сформируется после выборов. В региональном парламенте, отметил Томенко, вполне могли бы скорректировать закон, чтобы для предоставления сертификата было нужно решение не суда, а прокуратуры или службы судебных приставов.

Ну а пока РЖУ приходится работать с тем, что есть: искать квартиры "по старинке". И здесь губернатор предложил активнее работать с главами муниципалитетов. Мол, они лучше знают строительный рынок на своей территории и могут привлечь риелторов, чтобы искать подходящие варианты. Без их участия, отметил Томенко, дело с мёртвой точки не сдвинется.

Гилев с идеей "нажать" на глав согласился. И пояснил, что такую работу в ведомстве уже ведут. Например, недавно Минстрой провёл совещание с главой Благовещенского района. Тот отреагировал быстро – в течение недели нашлись три подходящие квартиры. Кроме того, в поиск жилья активно включились власти Заринска, Бийска и Тальменского района. 7 сентября, отметил глава Минстроя, пройдёт встреча в Славгородской зоне, куда позвали руководителей сразу семи районов.

В Минстрое надеются, что "разъяснительные беседы" с главами помогут найти квартиры и реализовать все запланированные миллионы. Но продвинуть громадную очередь из сирот это всё равно не поможет. Вся надежда на жилищные сертификаты, подчеркнул Гилев. А Томенко пообещал, что краевые власти будут искать возможность убрать несостыковки в законах.