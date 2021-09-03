Беспилотники и автострады. Минпросвещения разработало новые программы обучения водителей

Министерство просвещения переработало старые и разработало новые программы для подготовки водителей. Согласно изменениям, кандидатов будут учить ездить по автомагистралям и управлять автомобилем в тёмное время суток, а при подготовке увеличат количество часов вождения по дорогам общего пользования.

Как сообщает "АвтоПАРК", за короткий срок ведомство переработало 49 программ и разработало ещё 9 новых. Это программы подготовки водителей по всем категориям и подкатегориям, а также программы переподготовки с одной категории транспортных средств на другую.

По новым программам мотоциклистам, чтобы обучиться водить легковой автомобиль, не придётся заново изучать базовый цикл, общий для всех категорий и подкатегорий. Что, соответственно, снизит время, а это 80 часов, и стоимость обучения.

Тем, у кого открыта категория "Tb", для того чтобы пересесть на электробусы, которые заменяют в Москве троллейбусы, также не придётся полностью изучать курс подготовки на категорию "D". Базовый цикл в 84 часа также будет исключен.

Теперь в программы включено вождение на автомагистралях. Недавно из правил убрали запрет на обучение водителей на скоростных магистралях. Сделано это было потому, что, окончив автошколу, сдав экзамен в ГИБДД и получив права, начинающим водителям приходилось буквально заново учиться ездить. Ведь движение на высоких скоростях в программу подготовки не входило. По этой же причине добавлено обучение вождению в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В теоретическую часть добавлены новые темы, которые разработаны с учётом на развитие электромобилей и беспилотников. По мнению министерства, это важно в недалеком будущем.