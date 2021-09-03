"Индекс борща" в Барнауле в несколько раз обогнал инфляцию

Барнаульское отделение Центробанка России подсчитало "индекс борща" и выяснило, что цена супа за год выросла, в несколько раз обогнав инфляцию. Как сообщает "Банкфакс", при этом в целом рост цен на продукты в Алтайском крае замедлился.

Для расчета "борщевого индекса" подсчитывается стоимость продуктов, которые необходимы для приготовления блюда, – говядина (450 г), картофель (360 г), лук (130 г), свёкла (180 г), морковь (75 г), капуста (300 г) и сметана (100 г). Согласно подсчётам местного отделения регулятора по расценкам на июль 2021 года, с учётом приготовления четырёх порций, стоимость блюда составила 239 рублей. Оказалось, что это на 22% выше, чем год назад. При этом годовая инфляция в Алтайском крае достигла 7,74%, а в целом по России – 6,46%.

По данным Росстата на июль 2021 года, в Барнауле средняя стоимость 1 кг говядины на кости составляла 369 рублей, картофеля – 56 рублей, лука – 31 рубль, моркови – 83 рубля, капусты – 36 рублей, сметаны – 179 рублей, свёклы – 75 рублей. По информации Алтайкрайстата, на 20 июля 2020 года на те же позиции цены были ниже: средняя цена говядины составляла 322 рубля за 1 кг, картофеля – 41, лука – 27, моркови – 41, капусты – 23, сметаны – 164.