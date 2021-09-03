"Индекс борща" в Барнауле в несколько раз обогнал инфляцию

Барнаульское отделение Центробанка России подсчитало "индекс борща" и выяснило, что цена супа за год выросла, в несколько раз обогнав инфляцию. Как сообщает "Банкфакс", при этом в целом рост цен на продукты в Алтайском крае замедлился.
Для расчета "борщевого индекса" подсчитывается стоимость продуктов, которые необходимы для приготовления блюда, – говядина (450 г), картофель (360 г), лук (130 г), свёкла (180 г), морковь (75 г), капуста (300 г) и сметана (100 г). Согласно подсчётам местного отделения регулятора по расценкам на июль 2021 года, с учётом приготовления четырёх порций, стоимость блюда составила 239 рублей. Оказалось, что это на 22% выше, чем год назад. При этом годовая инфляция в Алтайском крае достигла 7,74%, а в целом по России – 6,46%.
По данным Росстата на июль 2021 года, в Барнауле средняя стоимость 1 кг говядины на кости составляла 369 рублей, картофеля – 56 рублей, лука – 31 рубль, моркови – 83 рубля, капусты – 36 рублей, сметаны – 179 рублей, свёклы – 75 рублей. По информации Алтайкрайстата, на 20 июля 2020 года на те же позиции цены были ниже: средняя цена говядины составляла 322 рубля за 1 кг, картофеля – 41, лука – 27, моркови – 41, капусты – 23, сметаны – 164.
Комментарии
В среднем по России - все хорошо. А жителям Барнаула совет - есть поменьше.
Чего то борщик дешёвенький получился-опять от лукавого?Вот, оказывается,где мы ,аграрный край, в лидерах -по ценам на продукты.Зато зарплаты самые нищенские по Сибири.Бла-а-лепие да и только.
Много вы говядины по 369 р видели?
Рост 22% за год и это на обычных базовых продуктах. Обязательно нужно добавить сею победу в предвыборную листовку правящей партии. Так держать!!!
Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в среднем мы вместе едим голубцы)
Цены в статье с потолка? На любом рынке половина из указанного примерно в два раза дешевле.
Сметану за 179 руб не видел нигде. Морковку с картошкой тоже не надо израильскую или египетскую считать. У нас уже свои выросли.
Бяяяяя... мужу понемножку варю, он жиденький любит... а сама терпеть не могу это месиво!
3.09.2021 17:13
Тётя Мотя
Вам косорылым и не нужно понимать, это русское блюдо.
3.09.2021 17:12
- гость -
Откуда вы вылазите, такие тупые ? Сметану она по 179 р не видела, дак разуй шары да посмотри, это цена за килограмм. Тебе можно об стену биться головой, сотрясение не грозит. Еще скажи что говядина на рынке в 2 раза дешевле стоит, ну надо же быть такой тупой курицей.
3.09.2021 17:25
- гость -
разуй шары да посмотри
Разувай сам. На рынках отличная сметана по 50 рублей поллитра. И в марийке тоже можно найти. Умножать на два, надеюсь, научился, или только об стену бился?
Ценников 369 рублей за мясо с костями вообще нет в природе. Мраморную считали?
Морковка по 40 рублей свободно, лук по 26 рублей - тоже свободно.
цена супа за год выросла, в несколько раз обогнав инфляцию.
стоимость блюда составила 239 рублей. Оказалось, что это на 22% выше, чем год назад.
показания расходятся
3.09.2021 17:42
- гость -
показания расходятся
Да ерундой там занимаются в отделении. Взяли цены начало июля, когда они были самыми высокими на овощи и то приврали.
Им заняться больше нечем?
3.09.2021 15:53
111
А не нужно смеяться. Будем брать картошку по 500, будут продавать по 500. Первыми это дело обкатали продавцы гречки несколько раз. Потом сахара и подсолнечного масла. Они задирают цену - мы берём. Но это продукты длительного хранения, а вот по свёкле, морковке и картошке - если не будем по 50-80 брать, скоро выбросят и следующую по божеской цене выставят.